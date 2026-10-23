Conference League: Ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα, πρώτη νίκη για Άγιαξ και Μπράγκα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

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Στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase του Conference League βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων, μετά την ευρεία νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι. Τβέντε, Μονακό, Σιντ Τρούιντεν και Χάιντουκ Σπλιτ συνέχισαν επίσης με το απόλυτο των νικών, ενώ Άγιαξ, Μπράγκα και Μπόρατς πανηγύρισαν τα πρώτα τους τρίποντα στη διοργάνωση.

Στο Μονακό, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-0 της Φράιμπουργκ, με τους Μπρούνερ, Καμαρά και Φάτι να βρίσκουν δίχτυα και να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Στο Άμστερνταμ, ο Άγιαξ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τα τελευταία λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της Αταλάντα, επικρατώντας με 2-0 χάρη στα γκολ των Αροκοντάρε και Ουαζάνε, και να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη του στη League Phase.

Με το ίδιο σκορ, 2-0, επικράτησε η Μπράγκα της Γάνδης, κατακτώντας το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση. Νικηφόρα συνέχισε και η Μπόρατς, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 της Κουόπιο.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Γιάμπλονετς – Μπράιτον 0-0

Ερυθρός Αστέρας – Κοπεγχάγη 2-2

Ιμπέρια 1999 – Μιάλμπι 1-1

Ίντερ Κλουμπ ντ’Εσκάλδες – Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα 1-3

Κάουνο Ζαλγκίρις – Μπραν 1-4

Νόρντζελαντ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-2

Πάφος – Ρίγα 1-1

Τραμπζονσπόρ – Χαρτς 2-0

Χετάφε – Λουγκάνο 2-5

Άαρχους – Εγκνατία 1-1

Άγιαξ – Αταλάντα 2-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Τβέντε 1-4

Μίντιλαντ – Σιντ Τρούιντεν 0-1

Μονακό – Φράιμπουργκ 3-0

Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Κουόπιο 2-0

Μπράγκα – Γάνδη 2-0

Τουν – Χάιντουκ Σπλιτ 0-1

Η βαθμολογία: