Εκλογικό ντέρμπι στη Βραζιλία: Προβάδισμα Μπολσονάρου με 47% έναντι 46% του Λούλα πριν από τον δεύτερο γύρο

Οριακό προβάδισμα στον Φλάβιο Μπολσονάρου με 47% έναντι 46% του νυν προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Datafolha ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος στο ±2%, η αναμέτρηση εξελίσσεται σε απόλυτο ντέρμπι, συνεχίζοντας την εικόνα του πρώτου γύρου όπου ο 45χρονος υποψήφιος είχε επικρατήσει με 47,03% έναντι 45,16% του 80χρονου αντιπάλου του.

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Διεθνή Νέα

Εκλογικό ντέρμπι στη Βραζιλία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριακό προβάδισμα στον Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του νυν προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δίνει νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.
  • Ο γιος του πρώην προέδρου συγκεντρώνει το 47% των προθέσεων ψήφου έναντι 46% του Λούλα, διατηρώντας το προβάδισμα που είχε και στον πρώτο γύρο στις 4 Οκτωβρίου.
  • Με τη διαφορά να παραμένει εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος (±2 ποσοστιαίες μονάδες), η τελική έκβαση της αναμέτρησης παραμένει ανοιχτή ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας στις 25 Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριακό προβάδισμα στον Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του νυν προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δίνει νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου συγκεντρώνει το 47% των προθέσεων ψήφου, έναντι 46% του Λούλα. Το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψηφίσει λευκό, ενώ το 2% παραμένει αναποφάσιστο.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 2.154 ψηφοφόρων και περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±2 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Datafolha, ο Μπολσονάρου διατηρεί το προβάδισμά του, καθώς πριν από μία εβδομάδα συγκέντρωνε 47%, έναντι 45% του Λούλα.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών, στις 4 Οκτωβρίου, ο 45χρονος Μπολσονάρου είχε επικρατήσει με 47,03%, έναντι 45,16% του 80χρονου Λούλα, διαψεύδοντας τις δημοσκοπικές προβλέψεις.

Με τη διαφορά να παραμένει εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος, η τελική έκβαση της αναμέτρησης παραμένει ανοιχτή ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας.

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