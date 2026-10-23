Εκλογικό ντέρμπι στη Βραζιλία: Προβάδισμα Μπολσονάρου με 47% έναντι 46% του Λούλα πριν από τον δεύτερο γύρο

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Οριακό προβάδισμα στον Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του νυν προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δίνει νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου συγκεντρώνει το 47% των προθέσεων ψήφου, έναντι 46% του Λούλα. Το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψηφίσει λευκό, ενώ το 2% παραμένει αναποφάσιστο.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 2.154 ψηφοφόρων και περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±2 ποσοστιαίων μονάδων.

🇧🇷 DATAFOLHA: Pesquisa nacional para a Presidência da República. 🟢 Flávio Bolsonaro (PL): 47% (=)

🔴 Lula (PT): 46% (+1) VOTOS VÁLIDOS

🟢 Flávio Bolsonaro (PL): 50%

🔴 Lula (PT): 50% 👤 2.520 entrevistados

🔍 20-22/10

⚖️ BR-09709/2026 https://t.co/91dbnw2q99 — Central da Direita 2️⃣2️⃣🇧🇷 (@CentralDireitaB) October 22, 2026

Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Datafolha, ο Μπολσονάρου διατηρεί το προβάδισμά του, καθώς πριν από μία εβδομάδα συγκέντρωνε 47%, έναντι 45% του Λούλα.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών, στις 4 Οκτωβρίου, ο 45χρονος Μπολσονάρου είχε επικρατήσει με 47,03%, έναντι 45,16% του 80χρονου Λούλα, διαψεύδοντας τις δημοσκοπικές προβλέψεις.

Με τη διαφορά να παραμένει εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος, η τελική έκβαση της αναμέτρησης παραμένει ανοιχτή ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας.