Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: «Τους έχουμε κατατροπώσει, ίσως τους χτυπήσουμε ξανά»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας έξω από τον Λευκό Οίκο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και ίσως συνεχίσουν τη στρατιωτική επιχείρηση. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να επιφέρει πολιτικό κόστος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

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Πολιτική

Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη χώρα.
  • Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τους έχουμε κατατροπώσει, και ίσως το προχωρήσουμε λίγο ακόμη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιχείρηση ενδέχεται να συνεχιστεί.
  • «Υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να καταβληθεί, κάτι που γνώριζα από την πρώτη στιγμή που προχώρησα σε αυτή την ενέργεια», ανέφερε σχετικά με το πολιτικό κόστος, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη χώρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τους έχουμε κατατροπώσει, και ίσως το προχωρήσουμε λίγο ακόμη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση ενδέχεται να συνεχιστεί.

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο του πολέμου στην εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ένα μέρος των ψηφοφόρων επιδοκιμάζει τις ενέργειές του, καθώς, όπως είπε, κάνει αυτό που θα έπρεπε να είχαν κάνει προηγούμενοι πρόεδροι. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η σύγκρουση ενδέχεται να έχει πολιτικό κόστος.

«Υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να καταβληθεί, κάτι που γνώριζα από την πρώτη στιγμή που προχώρησα σε αυτή την ενέργεια», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

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