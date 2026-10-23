Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: «Τους έχουμε κατατροπώσει, ίσως τους χτυπήσουμε ξανά»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη χώρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τους έχουμε κατατροπώσει, και ίσως το προχωρήσουμε λίγο ακόμη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση ενδέχεται να συνεχιστεί.

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο του πολέμου στην εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ένα μέρος των ψηφοφόρων επιδοκιμάζει τις ενέργειές του, καθώς, όπως είπε, κάνει αυτό που θα έπρεπε να είχαν κάνει προηγούμενοι πρόεδροι. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η σύγκρουση ενδέχεται να έχει πολιτικό κόστος.

«Υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να καταβληθεί, κάτι που γνώριζα από την πρώτη στιγμή που προχώρησα σε αυτή την ενέργεια», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.