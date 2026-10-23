Θιβέτ: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες από τον σεισμό των 7 Ρίχτερ, δείτε βίντεο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ έπληξε την ορεινή περιοχή Ναγκτσού στο βόρειο Θιβέτ, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς, 32 τραυματίες και καταστροφές σε περισσότερες από 300 κατοικίες. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε απόσταση 400 χιλιομέτρων έως την πρωτεύουσα Λάσα, αποτελώντας τον ισχυρότερο σεισμό που πλήττει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024.

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Διεθνή Νέα

Θιβέτ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ που έπληξε το Θιβέτ την Πέμπτη, προκαλώντας παράλληλα την κατάρρευση περισσότερων από 300 κατοικιών.
  • Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε με επίκεντρο την ορεινή περιοχή Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, και εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.
  • Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024.

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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ που έπληξε το Θιβέτ την Πέμπτη, προκαλώντας παράλληλα την κατάρρευση περισσότερων από 300 κατοικιών, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το οποίο επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:33 τοπική ώρα (17:33 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο την ορεινή περιοχή Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, και εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από τη Λάσα, πρωτεύουσα του Θιβέτ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024.

Η περιοχή έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με καταστροφικούς σεισμούς. Τον Απρίλιο του 2010, δόνηση μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Γιουσού, στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων, ενώ σχεδόν 300 ακόμη δηλώθηκαν αγνοούμενοι.

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