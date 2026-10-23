Θιβέτ: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες από τον σεισμό των 7 Ρίχτερ, δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ που έπληξε το Θιβέτ την Πέμπτη, προκαλώντας παράλληλα την κατάρρευση περισσότερων από 300 κατοικιών, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το οποίο επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:33 τοπική ώρα (17:33 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο την ορεινή περιοχή Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, και εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.
A major magnitude 7 earthquake recently struck northern Tibet. The epicentre of the widely felt quake was in Nagqu.
Reports coming in of possible fatalities, buildings collapsed and ground/wall cracks. Aftershocks are ongoing. https://t.co/73toOSyPSu
— Pacific Wire (@JMChyno) October 22, 2026
Βίντεο που μεταδόθηκαν από κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα σε σταθμευμένα οχήματα.
A magnitude 7 earthquake hit China’s Tibet region, killing at least 16 people, injuring 32 and collapsing hundreds of homes
It was the biggest earthquake in the region in the last five year
The earthquake comes less than two months after a border region of Nepal and Tibet was struck by devastating flash flooding https://t.co/fSQxEQOsqt
— Defiant L’s (@DefiantLs) October 22, 2026
Fear of massive destruction from a powerful 7.0 magnitude earthquake that struck Tibet, horrifying images emerging from initial reports.
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— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 22, 2026
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από τη Λάσα, πρωτεύουσα του Θιβέτ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024.
Η περιοχή έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με καταστροφικούς σεισμούς. Τον Απρίλιο του 2010, δόνηση μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Γιουσού, στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων, ενώ σχεδόν 300 ακόμη δηλώθηκαν αγνοούμενοι.