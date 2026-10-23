Θιβέτ: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες από τον σεισμό των 7 Ρίχτερ, δείτε βίντεο

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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ που έπληξε το Θιβέτ την Πέμπτη, προκαλώντας παράλληλα την κατάρρευση περισσότερων από 300 κατοικιών, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το οποίο επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:33 τοπική ώρα (17:33 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο την ορεινή περιοχή Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, και εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

A major magnitude 7 earthquake recently struck northern Tibet. The epicentre of the widely felt quake was in Nagqu. Reports coming in of possible fatalities, buildings collapsed and ground/wall cracks. Aftershocks are ongoing. https://t.co/73toOSyPSu Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Νέα ενιαία ειδοποιητήρια εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι πρέπει να τα εξοφλήσουν έως το τέλος του μήνα — Pacific Wire (@JMChyno) October 22, 2026

Βίντεο που μεταδόθηκαν από κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα σε σταθμευμένα οχήματα.

Fear of massive destruction from a powerful 7.0 magnitude earthquake that struck Tibet, horrifying images emerging from initial reports. #TibetEarthquake #Earthquake #BreakingNews #ChinaEarthquake #Tibet https://t.co/QtxWydQAb9 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 22, 2026

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από τη Λάσα, πρωτεύουσα του Θιβέτ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024.

Η περιοχή έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με καταστροφικούς σεισμούς. Τον Απρίλιο του 2010, δόνηση μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Γιουσού, στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων, ενώ σχεδόν 300 ακόμη δηλώθηκαν αγνοούμενοι.