Πολωνία: Ο σπάνιος τριδάκτυλος δρυοκολάπτης φωλιάζει ξανά στα Σουδητικά Όρη έπειτα από 130 χρόνια

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Ένα σπάνιο είδος δρυοκολάπτη επέστρεψε για αναπαραγωγή στα βουνά της νοτιοδυτικής Πολωνίας, σχεδόν 130 χρόνια μετά την τελευταία καταγεγραμμένη φωλεοποίησή του στην περιοχή. Πρόκειται για τον τριδάκτυλο δρυοκολάπτη (Picoides tridactylus), ένα από τα σπανιότερα είδη δρυοκολάπτη στη χώρα, το οποίο εντοπίστηκε να μεγαλώνει τους νεοσσούς του στα Σουδητικά Όρη, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία και τη Γερμανία. Η ανακάλυψη επιβεβαιώθηκε έπειτα από συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή βίντεο, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στην περιοχή ενδέχεται πλέον να φωλιάζουν τέσσερα έως πέντε ζευγάρια.

Σύμφωνα με το TVP World, η επιστροφή του σπάνιου πτηνού ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από την Κρατική Υπηρεσία Δασών της Πολωνίας, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία αναπαραγόμενων ζευγαριών στο πολωνικό τμήμα των Σουδητικών Ορέων.

Η τελευταία γνωστή καταγραφή αναπαραγωγής του είδους στην περιοχή χρονολογείται από το 1896, γεγονός που καθιστά τη νέα ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική για τη μελέτη και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η φωλιά που εντοπίστηκε έπειτα από σχεδόν 130 χρόνια

Η πρώτη ένδειξη της επιστροφής του τριδάκτυλου δρυοκολάπτη καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2025, όταν ερευνητές εντόπισαν φωλιά μέσα σε κορμό δέντρου κοντά στο όρος Μάλι Σνιέζνικ, στην περιοχή της Κάτω Σιλεσίας.

Εκεί παρατήρησαν ενήλικα πουλιά να μεταφέρουν τροφή στους νεοσσούς τους, προσφέροντας τις πρώτες αποδείξεις ότι το είδος αναπαράγεται ξανά στην περιοχή.

Οι επιστήμονες συνέχισαν την παρακολούθηση της φωλιάς και συγκέντρωσαν οπτικό υλικό, το οποίο τους επέτρεψε να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα τη φωλεοποίηση.

Η σημασία της ανακάλυψης δεν βρίσκεται απλώς στην παρουσία ενός σπάνιου πουλιού, αλλά στο γεγονός ότι το είδος κατάφερε να δημιουργήσει ξανά αναπαραγόμενο πληθυσμό σε μια περιοχή όπου αυτό είχε να καταγραφεί από τον 19ο αιώνα.

Έως πέντε ζευγάρια μπορεί να φωλιάζουν στην περιοχή

Η Κρατική Υπηρεσία Δασών εκτιμά ότι στον πολωνικό τομέα των Σουδητικών Ορέων ενδέχεται πλέον να αναπαράγονται τουλάχιστον τέσσερα ή πέντε ζευγάρια τριδάκτυλων δρυοκολαπτών.

Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί ακόμη οριστική καταμέτρηση, αλλά δείχνει ότι η παρουσία του είδους στην περιοχή μπορεί να μην περιορίζεται στη μία φωλιά που εντοπίστηκε αρχικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες χαρακτηρίζουν τον τριδάκτυλο δρυοκολάπτη ένα από τα σπανιότερα είδη της οικογένειάς του στην Πολωνία.

Ο κύριος πληθυσμός του στη χώρα βρίσκεται στα Καρπάθια Όρη, κατά μήκος των συνόρων Πολωνίας και Σλοβακίας, καθώς και στη βορειοανατολική Πολωνία.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι στη χώρα υπάρχουν περίπου 1.000 έως 1.400 αναπαραγόμενα ζευγάρια.

Τα νεκρά δέντρα αποδεικνύονται πολύτιμα για τη ζωή στο δάσος

Οι Πολωνοί δασολόγοι υπογραμμίζουν ότι η επιστροφή του δρυοκολάπτη συνδέεται άμεσα με τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία νεκρών δέντρων και ξύλου σε αποσύνθεση, καθώς και η δυνατότητα φυσικής ανάπτυξης των ορεινών δασών.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Δασών, η επιβεβαιωμένη αναπαραγωγή του είδους καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών του δασικού οικοσυστήματος για την προστασία σπάνιων ζώων.

«Το Μάλι Σνιέζνικ αποτελεί παράδειγμα μιας περιοχής όπου τέτοιες συνθήκες επιτρέπουν σε είδη ιδιαίτερα πολύτιμα για τη βιοποικιλότητα των ορεινών δασών να επιβιώνουν και να επιστρέφουν», ανέφερε η υπηρεσία.

Η παρουσία νεκρού ξύλου, που συχνά θεωρείται ανεπιθύμητη σε διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, αποτελεί σημαντικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος για πολλά είδη πουλιών και άλλων οργανισμών.

Ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τη βιοποικιλότητα

Η ανακάλυψη προσφέρει ένα ενθαρρυντικό παράδειγμα για τη σημασία της διατήρησης κατάλληλων οικοτόπων, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές όπου επιβιώνουν σπάνια είδη.

Η επιστροφή ενός αναπαραγόμενου πληθυσμού έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δείχνει ότι οι συνθήκες ενός οικοσυστήματος μπορούν να επιτρέψουν την επανεγκατάσταση ειδών που είχαν πάψει να φωλιάζουν εκεί.

Σχεδόν 130 χρόνια μετά την τελευταία γνωστή καταγραφή του 1896, ο τριδάκτυλος δρυοκολάπτης μεγαλώνει ξανά τα μικρά του στα δάση των Σουδητικών Ορέων, προσφέροντας στους επιστήμονες μια σημαντική ένδειξη για τη δυνατότητα επιστροφής σπάνιων ειδών όταν διατηρούνται οι κατάλληλες φυσικές συνθήκες.