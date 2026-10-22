Ζελένσκι: «Δεν έχω προσωπική κόντρα με τον Τραμπ» – «Ο Πούτιν παίζει με ανθρώπινες ζωές», κόκκινη γραμμή τα ουκρανικά εδάφη

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Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η αντιπαράθεσή τους δεν είναι προσωπική, αλλά αφορά το μέλλον και την ασφάλεια της Ουκρανίας, έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα ενίσχυε τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Ρώσο ηγέτη ότι «παίζει με τις ζωές άλλων ανθρώπων», ξεκαθαρίζοντας ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ποτέ τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παγώματος της σημερινής γραμμής του μετώπου ως πρώτο βήμα για εκεχειρία, την ώρα που οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου δοκιμάζονται από τις αμερικανικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα και τους περιορισμούς στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας.

Μιλώντας στην Κριστιάν Αμανπούρ από το Κίεβο, την Πέμπτη (22/10), ο Ζελένσκι επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους της προσωπικής αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσει από τις βασικές θέσεις του για τον πόλεμο.

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία αγοράς ρωσικών καυσίμων, τη χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων κατά της Μόσχας και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε κρίσιμες υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προηγουμένως κατηγορήσει τον Τραμπ ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας», προκαλώντας περαιτέρω ένταση ανάμεσα στο Κίεβο και τον Λευκό Οίκο.

«Δεν είναι κάτι προσωπικό ανάμεσα σε εμένα και τον πρόεδρο Τραμπ»

Στη νέα συνέντευξή του, ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι η αντίθεσή του στις αμερικανικές αποφάσεις δεν πηγάζει από προσωπική αντιπάθεια προς τον Τραμπ.

«Η στάση μου απέναντι στον Πούτιν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Πιστεύω ότι, εάν άρουμε τις κυρώσεις, θα τον κάνουμε ισχυρότερο. Δεν είναι κάτι προσωπικό ανάμεσα σε εμένα και τον πρόεδρο Τραμπ και, φυσικά, είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε άρση των κυρώσεων», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι οικονομικές πιέσεις αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά την απόφαση του Τραμπ να χαλαρώσει ορισμένες κυρώσεις, παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι οι κινήσεις αυτές εξυπηρετούν τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο Πούτιν παίζει με τις ζωές άλλων ανθρώπων»

Ο Ζελένσκι αμφισβήτησε ανοιχτά την πρόθεση του Ρώσου προέδρου να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την τρίωρη συνάντηση του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Γουίτκοφ είχε προηγουμένως συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Όσλο της Νορβηγίας.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε παραγωγικές τις συνομιλίες με τον Αμερικανό απεσταλμένο, αλλά εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για τη στάση της Μόσχας.

«Ο Πούτιν παίζει. Είναι παίκτης, ξέρετε. Είναι κρίμα, γιατί παίζει με τις ζωές άλλων ανθρώπων και, φυσικά, δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο», ανέφερε.

Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση προς τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να μην επιτρέψουν στη Ρωσία να ενισχύσει τη θέση της.

«Αυτό που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι να μην του δώσουν τη δυνατότητα να γίνει ισχυρότερος και να μας συντρίψει», τόνισε.

Μετά τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ, ο Πούτιν συμφώνησε να πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες τον Νοέμβριο, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

“It’s not something personal between me and President Trump” – President Zelensky addresses the deteriorating ties between the US and Ukraine in an interview with @amanpour. Watch the full interview today on Amanpour at 1p EST | 6p BST https://t.co/e16DAPvdYx — CNN International PR (@cnnipr) October 22, 2026

Ο Γουίτκοφ αποκάλεσε τον Πούτιν «ανθρωπιστή» – Η απάντηση Τραμπ για τις κυρώσεις

Η συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη προκάλεσε αντιδράσεις και εξαιτίας των χαρακτηρισμών που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός απεσταλμένος για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Γουίτκοφ αποκάλεσε τον Πούτιν «ανθρωπιστή», αναφερόμενος στην απόφασή του να απελευθερώσει τον 74χρονο Αμερικανό κρατούμενο Στίβεν Χάμπαρντ.

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στη συνέχιση της κράτησης του Αμερικανού πολίτη.

«Θα μπορούσατε να τον ξεχάσετε. Δεν θα τον ξαναβλέπατε ποτέ. Θα έμενε στη φυλακή για 25 χρόνια», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου του CNN Κέιτλιν Κόλινς.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η κλιμάκωση των οικονομικών πιέσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.

«Όταν βρίσκεσαι κοντά σε συμφωνία και έχεις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις, δεν επιβάλλεις κυρώσεις», σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, με εκατοντάδες drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Στο Κίεβο, οι επιθέσεις από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό περισσότερων από 20, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Η γη μας δεν είναι χιλιόμετρα, είναι οι άνθρωποί μας»

Στο επίκεντρο των διπλωματικών διαπραγματεύσεων βρίσκεται το εδαφικό ζήτημα, ιδιαίτερα η τύχη των περιοχών του Ντονμπάς που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται πλέον στο τι θα συμβεί στο υπόλοιπο τμήμα του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν παρουσιαστεί ορισμένες «δημιουργικές ιδέες» για την αντιμετώπιση αυτής της διαφωνίας, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συζητηθεί το πάγωμα της σημερινής γραμμής του μετώπου, ως ένας τρόπος να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες.

Ωστόσο, απέκλεισε κατηγορηματικά την παραχώρηση εδαφών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, καθώς και οποιαδήποτε επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στις κατεχόμενες περιοχές.

«Η γη μας είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά ανθρώπους. Δεν αφορά χιλιόμετρα», δήλωσε.

«Πολλοί άνθρωποι πέθαναν υπερασπιζόμενοι αυτή τη γη, υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησία μας, τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη νομιμοποίηση της ρωσικής κατοχής.

«Κανείς δεν θα αναγνωρίσει αυτά τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά. Πιστεύω ότι η Ρωσία το καταλαβαίνει αυτό», υπογράμμισε.

«Είναι κρίμα αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει, αλλά αυτό είναι δικό του ζήτημα», συμπλήρωσε.

Zelensky: I’m against any lifting of sanctions. I’ve always said this to European partners, and I’ve said it directly to the American administration. I know that if you give something to Putin, he will want everything. https://t.co/aScdBzjnzD — Clash Report (@clashreport) October 22, 2026

Δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως το Starshield – Ελλείψεις σε πυραύλους αεράμυνας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ζελένσκι και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαιτίας των περιορισμών στην αμερικανική υποστήριξη.

Το τελευταίο διάστημα, το Κίεβο είχε καταγγείλει περιορισμούς στη διαβίβαση αμερικανικών πληροφοριών σχετικά με επικείμενα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, καθυστερήσεις στην παράδοση οπλικών συστημάτων και προβλήματα στις υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών που παρέχει η SpaceX του Έλον Μασκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πλέον αποκατασταθεί.

Ωστόσο, η στρατιωτική δορυφορική υπηρεσία Starshield δεν έχει επανέλθει ακόμη πλήρως σε λειτουργία, όπως ανέφερε.

Ακόμη σοβαρότερο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, η οποία περιορίζει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τις ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις.

Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν ο ουκρανικός στρατός λαμβάνει εγκαίρως πληροφορίες ότι ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος κατευθύνεται προς τη χώρα, δεν διαθέτει πάντοτε τα απαραίτητα μέσα για να τον καταρρίψει.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσφέρει πυραύλους αεράμυνας, αλλά οι ποσότητες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

«Δεν είναι αρκετοί για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», υπογράμμισε.

Τα δύο αιτήματα του Ζελένσκι προς τους συμμάχους

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνόψισε τις άμεσες ανάγκες της χώρας του σε δύο βασικά αιτήματα προς τους δυτικούς εταίρους.

«Να μην άρουν τις κυρώσεις κατά του Πούτιν και να μας δώσουν καλύτερους πυραύλους», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του αντανακλά την προσπάθεια της ουκρανικής ηγεσίας να διατηρήσει την αμερικανική υποστήριξη, χωρίς να αποδεχθεί τους όρους που εξακολουθεί να θέτει η Μόσχα.

Ο Ζελένσκι εμφανίζεται πρόθυμος να συζητήσει μια εκεχειρία που θα σταματήσει προσωρινά τις μάχες και θα επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Ταυτόχρονα, επιμένει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να υποχρεωθεί να παραχωρήσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει, ούτε να αναγνωρίσει ως νόμιμη τη ρωσική κατοχή.

Το μήνυμά του προς τον Τραμπ είναι ότι η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ενισχύοντας τον Πούτιν, αλλά διατηρώντας την πίεση στη Μόσχα και εξασφαλίζοντας στην Ουκρανία τα μέσα για να προστατεύσει τον πληθυσμό της.