Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη για τη δολοφονία Ρώσου καλλιτέχνη που σατίριζε τον Πούτιν – Τον πυροβόλησαν πέντε φορές ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο του

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Στη σύλληψη δεύτερου υπόπτου για τη δολοφονία Ρώσου καλλιτέχνη και επικριτή του Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησαν οι πολωνικές αρχές, εντείνοντας τις έρευνες για ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει φόβους περί πολιτικής δολοφονίας. Το θύμα, ο 44χρονος Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, δολοφονήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην ανατολική Πολωνία, όταν άγνωστος τον πλησίασε την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του και τον πυροβόλησε πέντε φορές. Ο νέος συλληφθείς είναι ένας 22χρονος Γεωργιανός, ο οποίος κατηγορείται ότι βοήθησε τον φερόμενο ως εκτελεστή. Αν και η υπόθεση έχει προκαλέσει υποψίες για ενδεχόμενη εμπλοκή ρωσικών υπηρεσιών, οι ερευνητές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει πολιτικό κίνητρο ή σύνδεση με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το TVP World, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας (ABW) συνέλαβε τη Δευτέρα (19/10) έναν 22χρονο υπήκοο Γεωργίας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην προετοιμασία ή τη διευκόλυνση της δολοφονίας.

Τη σύλληψη ανακοίνωσε την Πέμπτη (22/10) ο αρμόδιος για τον συντονισμό των πολωνικών ειδικών υπηρεσιών, Τόμας Σιεμόνιακ.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε μόνο ως Μαχμούντ Α., σύμφωνα με τους πολωνικούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, και έχει ήδη προφυλακιστεί για τρεις μήνες.

Κατηγορείται ότι βοήθησε τον εκτελεστή – Αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο 22χρονος προχώρησε σε ενέργειες που διευκόλυναν τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως Ελνούρ Α.

Σε βάρος του ασκήθηκαν επίσης κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών.

Ο 22χρονος αρνείται τις κατηγορίες και αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη, εφόσον κριθεί ένοχος. Κατά την επιχείρηση των πολωνικών υπηρεσιών συνελήφθησαν ακόμη δύο υπήκοοι Γεωργίας που ταξίδευαν μαζί του.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι άνδρες δεν θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στη δολοφονία. Παραδόθηκαν στη συνοριοφυλακή, η οποία κίνησε διαδικασίες απέλασής τους και τους επέβαλε δεκαετή απαγόρευση επανεισόδου στην Πολωνία.

Τον πυροβόλησαν ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο του

Η δολοφονία σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου 2026, στην πόλη Μπιάουα Ποντλάσκα της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Ο Σκρεπέτσκι βρισκόταν κοντά στο σπίτι του και έβγαζε βόλτα τον σκύλο του, όταν τον πλησίασε ένας ένοπλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης τον πυροβόλησε αρχικά δύο φορές και στη συνέχεια, ενώ το θύμα βρισκόταν ήδη πεσμένο στο έδαφος, πλησίασε και τον πυροβόλησε άλλες τρεις φορές. Ο καλλιτέχνης υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αγριότητα της επίθεσης, σε συνδυασμό με τη δημόσια δράση του θύματος εναντίον του Κρεμλίνου, προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Πολωνία και αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια Ρώσων αντιφρονούντων που ζουν στην εξορία.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής, Ελνούρ Α., ο οποίος κατείχε γεωργιανό διαβατήριο, συνελήφθη τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία.

Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία ανθρωποκτονίας, την οποία αρνείται.

Παραμένει προφυλακισμένος, με την προσωρινή κράτησή του να έχει παραταθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Ποιος ήταν ο Ρώσος καλλιτέχνης που σατίριζε τον Πούτιν

Ο Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, γνωστός ως Σεμιόν Σκρεπέτσκι, ήταν Ρώσος καλλιτέχνης και μπλόγκερ, ο οποίος είχε γίνει γνωστός για τις αιχμηρές πολιτικές γελοιογραφίες του.

Στα έργα του σατίριζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλα πρόσωπα της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας, χρησιμοποιώντας προκλητικές εικόνες και πολιτικό χιούμορ.

Το 2021 εγκατέλειψε τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι φοβόταν πολιτικές διώξεις λόγω των απόψεων και της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

Εγκαταστάθηκε στην Πολωνία, όπου συνέχισε να δημιουργεί έργα με αντικρεμλινικό περιεχόμενο.

Η δολοφονία του προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο η δημόσια κριτική του προς τη ρωσική κυβέρνηση συνδεόταν με την επίθεση που δέχθηκε.

Τουσκ: «Αν εμπλέκεται η Ρωσία, πρόκειται για κρατική τρομοκρατία»

Λίγο μετά τη δολοφονία, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε δηλώσει ότι υπάρχουν λόγοι να εξεταστεί το ενδεχόμενο πολιτικά υποκινούμενης δολοφονίας.

Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει ότι, εάν αποδεικνυόταν εμπλοκή της Ρωσίας στο έγκλημα, αυτή θα συνιστούσε «κρατική τρομοκρατία».

Η τοποθέτησή του ανέδειξε τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι πολωνικές αρχές την πιθανότητα στοχοποίησης ενός Ρώσου αντιφρονούντος στο έδαφός τους.

Ωστόσο, παρά τη σύλληψη δεύτερου υπόπτου, οι ανακριτικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η δολοφονία οργανώθηκε κατόπιν εντολής του Κρεμλίνου.

Το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει επισήμως αδιευκρίνιστο, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί εμπλοκή των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τους Πολωνούς εισαγγελείς να εξετάζουν τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων και τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε η δολοφονία.

Η νέα σύλληψη αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να απαντά ακόμη στο κρισιμότερο ερώτημα: ποιος ήθελε νεκρό τον Ρώσο καλλιτέχνη που σατίριζε δημόσια τον Βλαντίμιρ Πούτιν;