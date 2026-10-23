Πούτιν: Στόχος μια οριστική συμφωνία με την Ουκρανία, όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των τριμερών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας την επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Όπως ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη ρωσική κρατική τηλεόραση, βασικός στόχος των συζητήσεων αυτών θα είναι η εξέταση των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας.

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Διεθνή Νέα

Πούτιν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο τραπέζι των τριμερών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένη να επανέλθει η Ρωσία, όπως δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Στόχος είναι η επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.
  • «Ο στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, και όχι έπειτα από ένα είδος σύντομης παύσης των μαχών», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

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Στο τραπέζι των τριμερών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένη να επανέλθει η Ρωσία, με στόχο την επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, όπως δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, και όχι έπειτα από ένα είδος σύντομης παύσης των μαχών», ανέφερε ο Πούτιν σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

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