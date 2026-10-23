Πούτιν: Στόχος μια οριστική συμφωνία με την Ουκρανία, όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός

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Στο τραπέζι των τριμερών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένη να επανέλθει η Ρωσία, με στόχο την επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, όπως δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, και όχι έπειτα από ένα είδος σύντομης παύσης των μαχών», ανέφερε ο Πούτιν σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.