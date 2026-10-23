Πούτιν: Στόχος μια οριστική συμφωνία με την Ουκρανία, όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός

Στο τραπέζι των τριμερών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένη να επανέλθει η Ρωσία, με στόχο την επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, όπως δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Ο στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, και όχι έπειτα από ένα είδος σύντομης παύσης των μαχών», ανέφερε ο Πούτιν σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.
Putin says Moscow has informed Washington that it’s ready to resume trilateral negotiations involving Russia, the United States and Ukraine, aimed at reaching a comprehensive peace settlement rather than a temporary ceasefire.
“We’re ready to resume these contacts to achieve that goal,” he said.
Putin added that US officials had acknowledged the need to discuss the broader European security architecture alongside future security guarantees for Russia and Ukraine.
“We shall see how the situation develops over the coming days.”
— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 22, 2026