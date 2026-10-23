Europa League: Καταιγιστική Σοσιεδάδ, τεσσάρα της Μπενφίκα και θρίαμβος της Μπόρνμουθ επί της Μίλαν – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας, η τεσσάρα της Μπενφίκα στην Ομόνοια και ο θρίαμβος της Μπόρνμουθ επί της Μίλαν ξεχώρισαν στην 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπου πέντε ομάδες συγκατοικούν πλέον στην κορυφή με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Στο «νέο ΓΣΠ», η Μπενφίκα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Ομόνοια, φτάνοντας σε ευρεία νίκη με 4-1. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα στο 49ο λεπτό, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στους Πορτογάλους με 2-1 και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση της Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε με 3-0 της Μίλαν. Καθοριστική στιγμή του αγώνα αποτέλεσε η αποβολή του τερματοφύλακα των Ιταλών, Μάικ Μενιάν, στο 28ο λεπτό, με τον Έλληνα διαιτητή Βασίλη Φωτιά να δείχνει την κόκκινη κάρτα.

Σημαντικό «διπλό» πανηγύρισε η Θέλτα στη Γλασκώβη, επικρατώντας με 2-1 της Σέλτικ και ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ, ενώ παράλληλα, η Χόφενχαϊμ πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στη Λυών, την οποία νίκησε με 3-0.

Το πιο ευρύ αποτέλεσμα της αγωνιστικής σημείωσε η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία συνέτριψε εκτός έδρας τη Λίλεστρομ με 6-0, ενώ στην Κωνσταντινούπολη Μπεσίκτας και Κρίσταλ Πάλας αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, σε μια αναμέτρηση με τέσσερα γκολ και έντονο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Γιουβέντους – Ρεν 2-2

Φερεντσβάρος – Τορεένσε 4-1

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν 2-4

Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ 1-0

Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ 1-1

ΟΦΗ – Λεβερκούζεν 0-2

Αραράτ Αρμένια – Άλκμααρ 0-4

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0

Βικτόρια Πλζεν – Λέφσκι Σόφιας 1-2

Σέλτικ – Θέλτα 1-2

Μπόρνμουθ – Μίλαν 3-0

Τσέλιε – Σάλτσμπουργκ 2-2

Η βαθμολογία: