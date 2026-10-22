Σερβία: Εκλογική αναμέτρηση-ορόσημο για τον Βούτσιτς – Η «Φοιτητική Λίστα» διεκδικεί την εξουσία

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Διεθνή Νέα

Σερβία: Εκλογική αναμέτρηση-ορόσημο για τον Βούτσιτς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης ολοκληρώθηκε η προεκλογική εκστρατεία στη Σερβία ενόψει των εκλογών της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με τη «Φοιτητική Λίστα» να αποτελεί πλέον τη σοβαρότερη απειλή για το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
  • Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις καταγράφουν οριακό προβάδισμα νίκης για τους φοιτητές γύρω στις δύο ποσοστιαίες μονάδες, εντείνοντας τις ανησυχίες των αναλυτών για αμφισβήτηση του αποτελέσματος και ταραχές.
  • Την ίδια στιγμή, 24 ανεξάρτητες οργανώσεις προειδοποιούν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», ενώ τη διαδικασία θα παρακολουθούν παρατηρητές από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης ολοκληρώθηκε η προεκλογική εκστρατεία στη Σερβία, ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου, συμμετέχοντας στην τελευταία μεγάλη κινητοποίηση των φοιτητών και εκφράζοντας τη στήριξή τους στο κίνημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας από το 2024.

Αφετηρία του κύματος διαμαρτυρίας αποτέλεσε η κατάρρευση του στεγάστρου στον πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και πυροδότησε μαζικές αντιδράσεις, εντείνοντας την αμφισβήτηση της πολιτικής ηγεσίας και των κρατικών θεσμών.

Το φοιτητικό κίνημα κατεβαίνει στις επερχόμενες εκλογές με δικό του συνδυασμό, ο οποίος ονομάζεται «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν!». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοί του δεν είναι εν ενεργεία φοιτητές, αλλά προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών.

Η «Φοιτητική Λίστα» αποτελεί πλέον τη σοβαρότερη απειλή για το κυβερνών Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, είναι επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωμένη Σερβία». Από την πλευρά του, ο Βούτσιτς υποστηρίζει ότι «οι κινητοποιήσεις των φοιτητών αποτελούν σχέδιο μυστικών υπηρεσιών ξένων δυνάμεων», με σκοπό την ανατροπή του ιδίου και τη διάλυση του κράτους.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου καταγράφουν προβάδισμα νίκης για τους φοιτητές, αλλά με οριακό ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται γύρω στις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Το ενδεχόμενο μιας τόσο μικρής διαφοράς στο τελικό αποτέλεσμα ανησυχεί ιδιαίτερα τους αναλυτές για τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να αμφισβητηθεί και να προκληθούν ταραχές.

Η εκλογική μάχη διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά σοβαρών καταγγελιών. Σε κοινή τους δήλωση, 24 ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προειδοποίησαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», κάνοντας λόγο για εκφοβισμό, επιθέσεις και συλλήψεις ακτιβιστών, κατάχρηση δημόσιων πόρων υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και πλήρως ελεγχόμενο μιντιακό περιβάλλον.

Τη διεξαγωγή των εκλογών στη Σερβία θα παρακολουθούν παρατηρητές από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το συμβούλιο της Ευρώπης.

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