Σερβία: Εκλογική αναμέτρηση-ορόσημο για τον Βούτσιτς – Η «Φοιτητική Λίστα» διεκδικεί την εξουσία

Σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης ολοκληρώθηκε η προεκλογική εκστρατεία στη Σερβία, ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου, συμμετέχοντας στην τελευταία μεγάλη κινητοποίηση των φοιτητών και εκφράζοντας τη στήριξή τους στο κίνημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας από το 2024.

Αφετηρία του κύματος διαμαρτυρίας αποτέλεσε η κατάρρευση του στεγάστρου στον πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και πυροδότησε μαζικές αντιδράσεις, εντείνοντας την αμφισβήτηση της πολιτικής ηγεσίας και των κρατικών θεσμών.

Το φοιτητικό κίνημα κατεβαίνει στις επερχόμενες εκλογές με δικό του συνδυασμό, ο οποίος ονομάζεται «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν!». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοί του δεν είναι εν ενεργεία φοιτητές, αλλά προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών.

Η «Φοιτητική Λίστα» αποτελεί πλέον τη σοβαρότερη απειλή για το κυβερνών Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, είναι επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωμένη Σερβία». Από την πλευρά του, ο Βούτσιτς υποστηρίζει ότι «οι κινητοποιήσεις των φοιτητών αποτελούν σχέδιο μυστικών υπηρεσιών ξένων δυνάμεων», με σκοπό την ανατροπή του ιδίου και τη διάλυση του κράτους.

WATCH: Tens of thousands of people packed Belgrade’s Slavija Square for the Student List’s final rally before Sunday’s snap parliamentary elections, the biggest electoral challenge yet to Aleksandar Vučić and his Serbian Progressive Party (SNS). Speakers framed the vote as a choice between “Serbia or the mafia” and promised to end “14 years of humiliation, chaos and betrayal.” No students are on the ballot; the 250 candidates, picked by student assemblies, are led by cardiologist and professor Ilija Srdanović. Recent polls show the race neck-and-neck, with one putting the Student List at 44.5% to the SNS’s 42.7%. https://t.co/SEDWLYOOBx — Clash Report (@clashreport) October 22, 2026

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου καταγράφουν προβάδισμα νίκης για τους φοιτητές, αλλά με οριακό ποσοστό, το οποίο κυμαίνεται γύρω στις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Το ενδεχόμενο μιας τόσο μικρής διαφοράς στο τελικό αποτέλεσμα ανησυχεί ιδιαίτερα τους αναλυτές για τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να αμφισβητηθεί και να προκληθούν ταραχές.

Serbia, NSPM poll: Student list-*: 45% (+5)

SNS+-EPP: 43% (+5)

SPS/JS~S&D: 3% (-2)

ES-S&D: 3% (-1)

NADA~ECR: 3% (+1) +/- vs. July 2026 Fieldwork: 25 September – 05 October 2026

Sample size: 1,050 ➤ https://t.co/ekzxpjD9df https://t.co/9EKrcxnWOe — Europe Elects (@EuropeElects) October 20, 2026

Η εκλογική μάχη διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά σοβαρών καταγγελιών. Σε κοινή τους δήλωση, 24 ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προειδοποίησαν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», κάνοντας λόγο για εκφοβισμό, επιθέσεις και συλλήψεις ακτιβιστών, κατάχρηση δημόσιων πόρων υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και πλήρως ελεγχόμενο μιντιακό περιβάλλον.

Τη διεξαγωγή των εκλογών στη Σερβία θα παρακολουθούν παρατηρητές από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το συμβούλιο της Ευρώπης.