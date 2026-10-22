Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 85-79: Δυσκολεύτηκαν αλλά έκαναν το καθήκον τους οι «πράσινοι»

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Μπορεί να μην ικανοποίησε με την απόδοσή του, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισε μία ακόμη σημαντική νίκη στην EuroLeague επικρατώντας με 85-79 της μαχητικής Μπασκόνια, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να διαχειριστούν αρκετές δυσκολίες, καθώς δεν κατάφεραν να επιβάλουν από νωρίς τον ρυθμό τους, ενώ η αμυντική τους λειτουργία παρουσίασε διαστήματα αστάθειας.

Παρ’ όλα αυτά, όταν η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην κόψη του ξυραφιού, βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν, με τον Ματίας Λεσόρ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ομάδας του.

Ο Γάλλος σέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους και έξι ριμπάουντ, κυριαρχώντας κοντά στο καλάθι και προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στις δύσκολες στιγμές. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πρόσθεσε 18 πόντους και επτά ριμπάουντ, κρατώντας επιθετικά τον Παναθηναϊκό σε κομβικά σημεία της αναμέτρησης.

Το πρώτο ημίχρονο βρήκε την Μπασκόνια να βάζει δύσκολα στους γηπεδούχους, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά τους κενά και διατηρώντας επαφή με το σκορ. Παρά την επιθετική παρουσία των Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με το εύθραυστο 43-40, χωρίς να έχει καταφέρει να αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα.

Η εικόνα του βελτιώθηκε στην τρίτη περίοδο, όταν ανέβασε την έντασή του στην άμυνα και βρήκε περισσότερες λύσεις μέσα από τη συνολική του λειτουργία. Με τον Ντίνο Μήτογλου να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, οι γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι και στο +10, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 63-54.

Η Μπασκόνια, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση του Παναθηναϊκού, επέστρεψε δυναμικά στο παιχνίδι και μετέτρεψε το τελευταίο δεκάλεπτο σε δοκιμασία νεύρων. Παρά το προβάδισμα των γηπεδούχων με 79-72, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν σε 79-79, βάζοντας σε δύσκολη θέση το «τριφύλλι».

Εκεί, όμως, μίλησε η ποιότητα και η ψυχραιμία των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ευστόχησαν σε δύο διαδοχικά τρίποντα, έδωσαν την καθοριστική ώθηση στην ομάδα τους και διαμόρφωσαν το 85-79, σφραγίζοντας μια νίκη που μέχρι εκείνο το σημείο παρέμενε αμφίβολη.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-40, 63-54, 85-79.