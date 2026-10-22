ΗΠΑ: Συνεργάτες του Πιτ Χέγκσεθ έσπασαν την ιστορική υδρόγειο του Αΐζενχάουερ – «Ήταν αντίγραφο» λέει το Πεντάγωνο

Η ιστορική υδρόγειος του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ δεν είναι πια όπως παλιά. Είναι σπασμένη σε ένα σημείο που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον Ντόναλντ Τραμπ και είναι η Αρκτική. Αυτό δημοσίευσε εφημερίδα Washington Post.

Πως όμως έσπασε η ιστορική υδρόγειος του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, καθώς επρόκειτο για την υδρόγειο που χρησιμοποιούσε ο 34ος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την περίοδο του Β Παγκοσμίου Πολέμου;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, η υδρόγειος του Αΐζενχάουερ ήταν εδώ και πολλά χρόνια μέρος της διακόσμησης του Πενταγώνου και γενιές αξιωματούχων φρόντιζαν για την ασφάλειά της. Τον Φεβρουάριο, το γραφείο του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ έστειλε μια δική του ομάδα για να μεταφέρει τη σφαίρα, που είναι διαμέτρου 70 εκατοστών, αν και τα ιστορικά αντικείμενα του υπουργείου συνήθως τα χειρίζονται έμπειροι συντηρητές. «Ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ επέδειξε προφανή έλλειψη υπομονής» είπε μια πηγή στην εφημερίδα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το δημοσίευμα, «κατά την επιχείρηση μεταφοράς, το μη εκπαιδευμένο προσωπικό έριξε την υδρόγειο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια ρωγμή και να «χαθεί» ένα τμήμα του ωκεανού κοντά στην Αρκτική. Η τρύπα είναι εμφανής στη φωτογραφία που δημοσιεύει η Washington Post». Σε άλλη φωτογραφία, στη μπλε μοκέτα του Πενταγώνου διακρίνονται μικρά θραύσματα στη βάση της σφαίρας, η οποία στηρίζεται σε ένα εντυπωσιακό ξύλινο πλαίσιο.

Από την πλευρά του το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα «ατύχημα» αλλά αφορούσε ένα «αντίγραφο της υδρογείου του Αϊζενχάουερ», χαρακτηρίζοντας «άνευ σημασίας» το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ο Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας, ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ 1953 – 1961. Ήταν γνωστός για την αγάπη του στις υδρογείους, τις οποίες χρησιμοποιούσε συχνά όταν κατάρτιζε τη στρατιωτική στρατηγική του.