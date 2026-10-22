Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε μηχανές σκαφών στην Αττική – Εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις, Πάνω από τις 800.000 ευρώ η λεία τους

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Η αστυνομία εξιχνίασε 12 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και τέσσερις κλοπές «επιχειρησιακών» φορτηγών, εξαρθρώνοντας σπείρα που έκλεβε μηχανές και εξαρτήματα από θαλάσσια σκάφη σε περιοχές της Αττικής, με τη λεία της συμμορίας να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων, εκ των οποίων οι δύο είναι έγκλειστοι στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κορυδαλλού και Κέρκυρας, αντίστοιχα. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και για πλαστογραφία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία οι δράστες από τον Οκτώβριο του 2024 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, αφαιρούσαν εξωλέμβιους κινητήρες και εξαρτήματα από θαλάσσια σκάφη, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε ιδιωτικούς-φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης, σε περιοχές των Μεσογείων, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν φορτηγά για τη μεταφορά των κλοπιμαίων, τα οποία, είτε είχαν αφαιρέσει προηγουμένως, είτε είχαν μισθώσει, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και διέφευγαν μέσω ερημικών οδών, εγκαταλείποντας και αποκρύπτοντας τόσο τα οχήματα όσο και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα σε δασικές εκτάσεις για αρκετές ημέρες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν διέθεταν συσκευή γεωεντοπισμού (GPS) και δεν θα τους εντόπιζαν.

Στη συνέχεια προχωρούσαν στην αποσυναρμολόγηση των κινητήρων και αφού συσκεύαζαν τα εξαρτήματα, τα μετέφεραν σε ιδιωτικά τουριστικά πρακτορεία αλβανικών γραμμών στο κέντρο της Αθήνας και τα εξήγαγαν στην Αλβανία.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητας της δράσης τους, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελεί το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι εγκατέλειπαν τα «επιχειρησιακά» φορτηγά, περιλούζοντάς τα με χλωρίνη, για να καταστρέψουν τυχόν γενετικό υλικό και να αποφύγουν τυχόν ταυτοποίηση και εντοπισμό τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα.