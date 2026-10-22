Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη στην πολυκατοικία – Καπνοί και συντρίμμια παντού

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Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο με τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) σε πολυκατοικία στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες.

Στα πλάνα που παρουσιάζει το Mega, φαίνονται πυκνοί καπνοί να πνίγουν το ισόγειο του κτιρίου ενώ συντρίμμια έχουν εκτοξευθεί παντού.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός φαίνεται να έχει συρθεί έξω από την πολυκατοικία και να προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Το παντελόνι του είναι σκισμένο και το πρόσωπό του γεμάτο αίματα, καθώς έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Μια ένοικος διακρίνεται να προσπαθεί να βγει από το κτίριο, περπατώντας ανάμεσα σε σπασμένα μάρμαρα και συντρίμμια. Παράλληλα ένας ακόμη πολίτης φαίνεται να κρατάει στα χέρια του έναν πυροσβεστήρα, μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Ο ανθυπαστυνόμος που τραυματίστηκε σοβαρά έχει υποβληθεί σε χειρουργείο και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Oι άλλοι 3 τραυματίες παραμένουν στον Ευαγγελισμό έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Δείτε το βίντεο:

Τι υποστήριξε ο άνδρας που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρχών

Ένας άνδρας που αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο για υπόθεση ναρκωτικών μπήκε από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο της έρευνας των αρχών. Παρουσία εισαγγελέα έγινε έφοδος στο διαμέρισμα του απ’ όπου κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα.

Ο ίδιος παρουσιάστηκε στην ΓΑΔΑ και εξετάστηκε ως μάρτυρας. Υποστήριξε ότι δεn γνωρίζει τίποτα για τη σακούλα τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό, και πως ουδεμία σχέση έχει με την έκρηξη.