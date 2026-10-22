Κολωνός: Ερευνάται η «διαδρομή» της σακούλας με τον εκρηκτικό μηχανισμό – Τα 2 σενάρια – Βίντεο ντοκουμέντα του enikos.gr

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Τη διαδρομή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) σε πολυκατοικία στον Κολωνό, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, 2 αστυνομικούς και 2 πολίτες, επιχειρούν να ανασυνθέσουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό του προσώπου ή των προσώπων που άφησαν τη σακούλα στο κλιμακοστάσιο, καθώς και στη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια, με το ένα να αφορά σε πιθανή παγίδευση συγκεκριμένου παραλήπτη.

Τι περιείχε η σακούλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λευκή σακούλα που εντοπίστηκε στο ισόγειο της πολυκατοικίας, επί της οδού Πλάτωνος, βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, αποτελούμενος από πυροκροτητή, τηλεχειριστήριο και εκρηκτική ύλη.

Τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν η ακριβής συνδεσμολογία και ο τρόπος ενεργοποίησης του μηχανισμού. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών της έκρηξης.

Τα δύο σενάρια για την έκρηξη

Το πρώτο σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι η σακούλα να είχε τοποθετηθεί σκόπιμα στο κλιμακοστάσιο, με σκοπό να παγιδευτεί συγκεκριμένο πρόσωπο. Οι ερευνητές διερευνούν εάν ο μηχανισμός είχε σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιηθεί κατά την παραλαβή ή τη μετακίνηση του περιεχομένου της.

Το δεύτερο σενάριο αφορά την πιθανότητα κάποιος να εγκατέλειψε τη σακούλα στο σημείο, επιχειρώντας να απαλλαγεί από τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό, προτού απομακρυνθεί από την περιοχή.

Κανένα από τα δύο ενδεχόμενα δεν έχει επιβεβαιωθεί, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας έχει, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, προσωρινά αποκλειστεί, ενώ η έρευνα στρέφεται προς την κατεύθυνση του κοινού ποινικού δικαίου και πιθανής σύνδεσης με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Πώς έγινε η έκρηξη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 της Τετάρτης (21/10), όταν πολίτης κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε πιθανή διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.

Αστυνομικοί του τοπικού τμήματος έφτασαν στην πολυκατοικία και εντόπισαν τη σακούλα στο κλιμακοστάσιο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ένας υπαστυνόμος πάτησε άθελά του το μπουτόν που υπήρχε στον αυτοσχέδιο μηχανισμό, προκαλώντας την έκρηξη.

Από το ωστικό κύμα τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου πέντε λεπτά και μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία.

Πυροτεχνουργοί των Τμημάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) συνέλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού και έλεγξαν τους χώρους της πολυκατοικίας, χωρίς να εντοπίσουν άλλο ύποπτο αντικείμενο.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα του enikos.gr με αστυνομικούς και ασθενοφόρα να φτάνουν στο σημείο της έκρηξης

Η κατάσταση των τραυματιών

Σοβαρότερα τραυματίστηκε ο ανθυπαστυνόμος, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στα χέρια και στα πόδια. Διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η δεύτερη αστυνομικός και οι δύο πολίτες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό».

Δείτε φωτογραφίες από τις έρευνες της ΕΛΑΣ στο σημείο της έκρηξης