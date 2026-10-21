Κολωνός: Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την έκρηξη που προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ατόμων – Στο «μικροσκόπιο» 45χρονος κάτοικος της περιοχής

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Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού και ναρκωτικών έχουν βρεθεί στον τόπο της έκρηξης στον Κολωνό, που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και δύο πολιτών, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στον τόπο του συμβάντος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο μηχανισμός, από τα ευρήματα φαίνεται ότι αποτελείτο από μια δισκέτα από ηλεκτρική κουζίνα ή ζυγαριά κουζίνας, μπαταρία και μπουτόν (πυροκροτητής) και άγνωστη εκρηκτική ύλη. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η συσκευή με τη δισκέτα που φαίνεται ότι εξερράγη μπορεί να χωρέσει περίπου 500 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης ήταν μικρότερη, γιατί η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος, αλλά ικανή να προκαλέσει τους τραυματισμούς όσων ήταν κοντά.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία εκτιμούν ότι η υπόθεση είναι του κοινού εγκλήματος, για αυτό την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Φωτογραφίες από τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού

Δείτε βίντεο με αστυνομικούς και ασθενοφόρα να φτάνουν στο σημείο της έκρηξης:

Το τηλεφώνημα και η έκρηξη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, μετά το μεσημέρι ειδοποίησε την Άμεση Δράση ο διαχειριστής του κτιρίου ότι είχε βρει μια σακούλα κάτω από την σκάλα της εισόδου, που όπως είδε περιείχε ναρκωτικά. Ενημέρωσε και έναν από τους ιδιοκτήτες που μένουν στην πολυκατοικία και περίμεναν τους αστυνομικούς.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό του Τμήματος Ασφάλειας Κολωνού, με πλήρωμα έναν ανθυπαστυνόμο και μια γυναίκα αστυνομικό. Οι δύο πολίτες τους έδειξαν τη σακούλα, την οποία άνοιξε ο άνδρας αστυνομικός και άρχισε την έρευνα, καθώς πράγματι είδε πως περιείχε ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας. Κατά την έρευνα όμως πάτησε πιθανότατα το μπουτόν, που όπως αποδείχτηκε ήταν εξάρτημα του εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ή έκρηξη, στις 15.34 ακριβώς, το απόγευμα.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, καθώς και υλικό από κάμερες, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, ενώ ερευνάται ποιος ήταν ο παραλήπτης της σακούλας με τα ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να ήταν στόχος ο παραλήπτης και είχαν παγιδευτεί τα ναρκωτικά, για αυτό την έρευνα κάνει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Στο «μικροσκόπιο» 45χρονος κάτοικος της περιοχής

Σύμφωνα με το MEGA, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ένας 45χρονος που εμπλέκεται με υποθέσεις ναρκωτικών και διαμένει στην πολυκατοικία που σημειώθηκε η έκρηξη.

«Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος»

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Ο ανθυπαστυνόμος που φέρεται να πάτησε το μπουτόν βρίσκεται στο χειρουργείο.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βοήθησε τον αστυνομικό που τραυματίστηκε σοβαρότερα, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη και την κατάσταση στην οποία τον αντίκρισε.

«Ακούω μπαμ και βγήκα αμέσως έξω. Είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από την πολυκατοικία και να ζητά βοήθεια. Πήγα αμέσως, τον πήγα απέναντι και καλέσαμε το ασθενοφόρο. Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος. Είχα γεμίσει κι εγώ αίματα από τον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του», ανέφερε.

Ο μάρτυρας υποστήριξε, επίσης, ότι οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην πολυκατοικία έπειτα από κλήση για ναρκωτικά.

«Είχαν καλέσει την αστυνομία λέγοντας πως στην πολυκατοικία βρίσκονται ναρκωτικά. Οι άνθρωποι μπήκαν στην πολυκατοικία για να ελέγξουν και έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε τροχαίο»

Τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη περιέγραψε και ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος διατηρεί κατάστημα στην περιοχή. Όπως ανέφερε, ο ισχυρός κρότος έκανε αρχικά τον ίδιο και την παρέα του να πιστέψουν ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.

«Ήμασταν με την παρέα μου και ακούσαμε ένα μπαμ και νομίζαμε ότι έγινε τρακάρισμα. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια κάπνα και μετά από λίγο μας είπανε βόμβα», δήλωσε.

Ο καταστηματάρχης αναφέρθηκε και στην κινητοποίηση των Αρχών, σημειώνοντας ότι ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου πέντε λεπτά.

«Τα ασθενοφόρα και η αστυνομία ήρθαν σε πέντε λεπτά. Είπαν ότι είναι τρεις τραυματίες, από εκεί και πέρα δεν ξέρω», πρόσθεσε.

«Ακούσαμε το μπαμ και κατεβήκαμε μήπως έγινε κάποιο τρακάρισμα»

Στις συνθήκες της έκρηξης αναφέρθηκε και κάτοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος υποστήριξε ότι στην είσοδο του κτιρίου υπήρχε ένα ύποπτο δέμα. «Ήμουν εδώ στην πολυκατοικία. Ακούσαμε το μπαμ και κατεβήκαμε μήπως έγινε κάποιο τρακάρισμα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μετέφερε όσα πληροφορήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να προκλήθηκε η έκρηξη. «Είδαμε κάποιο δέμα. Κάποιος πήγε να το ανοίξει, αστυνομικός απ’ ό,τι ακούσαμε, και έγινε η έκρηξη», δήλωσε.

Ο κάτοικος ανέφερε ακόμη ότι οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έρευνες στο οικοδομικό τετράγωνο, προκειμένου να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης δεύτερου εκρηκτικού μηχανισμού. «Τώρα ψάχνουν όλο το τετράγωνο γιατί φοβούνται μήπως υπάρχει και άλλος εκρηκτικός μηχανισμός», πρόσθεσε.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα εξαρτήματα που αποτυπώνονται στις φωτογραφίες, προκειμένου να εξακριβώσουν τον τρόπο κατασκευής και ενεργοποίησης του μηχανισμού.

Η κατάσταση των τραυματιών

Ο ανθυπαστυνόμος, ο οποίος είναι σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στα χέρια και στα πόδια και βρίσκεται στο χειρουργείο του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου όπου διακομίστηκε, ενώ η γυναίκα αστυνομικός και οι δύο πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Η ενημέρωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη στον Κολωνό εκτός κινδύνου.

Τρεις τραυματίες από την έκρηξη στον Κολωνό μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό: δύο πολίτες και μία αστυνομικός, που είναι ελαφρά τραυματίες από θραύσματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Έχουν άριστη επικοινωνία.

Ένας τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, τραυματισμένος και αυτός από θραύσματα.

Θα χρειαστεί μία χειρουργική επέμβαση και όλα θα πάνε καλά.

Δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Είχαν Άγιο οι τέσσερις τραυματίες».