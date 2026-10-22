Δημοσκόπηση Pulse: Στις 11,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα για την ενέργεια και τα καύσιμα

Στις 11,5 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την ΕΛ.Α.Σ. σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα 14,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού και η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% και το άλλο με 4%. Στο 11% είναι οι αναποφάσιστοι.

Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 30%, η ΕΛΑΣ 16,5%, το ΠΑΣΟΚ 13%, η Ελληνική Λύση 7,5% και το ΚΚΕ 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,5% , «Ελπίδα για την Δημοκρατία» και η Συμμαχία Ελλήνων βρίσκονται στο 4%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.

Τα κίνητρα για την επιλογή της ψήφου

Το βασικό κριτήριο επιλογής ψήφου για το 50% των πολιτών, θα είναι η οικονομία και το κόστος ζωής, ενώ το 18% δήλωσε ότι θα αποφασίσει με βάση τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενέργεια και τα καύσιμα

Η πλειοψηφία των πολιτών κρίνει θετικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας των καυσίμων, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις για τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης.

«Αυτοδυναμία ή συνεργασία»

Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων για το είδος της επόμενης κυβέρνησης, το 43% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 36% επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας.

Το κόμμα Σαμαρά

Ποιο κόμμα κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Η ταυτότητα της έρευνας