Καϊράτ – Παναθηναϊκός 1-5: Άλμα πρόκρισης για το «τριφύλλι» με… μπαλάρα

Με πρωταγωνιστή τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 5-1 της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση, έφτασαν τους έξι βαθμούς και ενίσχυσαν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στην επόμενη φάση, με στόχο την παρουσία στην πρώτη οκτάδα που εξασφαλίζει απευθείας εισιτήριο για τους «16».

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο διάστημά της, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Ο Βισέντε Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό, ενώ ο Ντέσερς βρήκε δίχτυα στο 24′ με πέναλτι και στο 47′. Ο Κινγκς Κάνγκουα πέτυχε το τέταρτο γκολ στο 57′ και ο Ελμίν Ραστόντερ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-5 στο 75′. Η Καϊράτ μείωσε στο 79′ με τον Μπεκμπολάτ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Πέρα από τους τρεις βαθμούς, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε τη διαφορά τερμάτων του, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για την τελική κατάταξη της League Phase, ενώ του απομένουν τέσσερις αναμετρήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Προβάδισμα δύο τερμάτων από το πρώτο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι με επιθετικό προσανατολισμό και κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη του ουσιαστική ευκαιρία. Στο 6ο λεπτό, έπειτα από ανάπτυξη της μπάλας από τη δεξιά πλευρά, ο Τσάπρας έκανε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε από τους παίκτες που βρίσκονταν στην περιοχή και κατέληξε στον Κυριακόπουλο. Ο Έλληνας αριστερός μπακ πραγματοποίησε χαμηλό γύρισμα και ο Ταμπόρδα, με κοντινό πλασέ, έκανε το 0-1.

Η Καϊράτ επιχείρησε να απαντήσει άμεσα, εκμεταλλευόμενη ένα λάθος στην απομάκρυνση της μπάλας από τον Κυριακόπουλο. Στο 8′, ο Γκουάλ σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο έξω από την εστία του Πένια.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αναπτύσσονται με γρήγορες μεταβιβάσεις, δημιουργώντας προβλήματα στην αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων. Στο 16′, ο Λούζα τροφοδότησε τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Αναρμπέκοφ, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, καθώς ο τερματοφύλακας της Καϊράτ απομάκρυνε την μπάλα.

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 24ο λεπτό. Ο Λούζα βρήκε τον Ντέσερς μέσα στην περιοχή και ο Νιγηριανός επιθετικός, αφού απέφυγε τον Μαρτίνοβιτς, ανατράπηκε από τον αμυντικό των γηπεδούχων. Ο Ολλανδός διαιτητής Άλαρντ Λίντχουτ καταλόγισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά σε τρίτο τέρμα. Στο 29′, ο Πάλμερ-Μπράουν έπιασε κεφαλιά, ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Ο Τεττέη πήρε την επαναφορά και σκόραρε από κοντά, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, έπειτα από έλεγχο του VAR.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης οδήγησε τον προπονητή της Καϊράτ, Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν, να πραγματοποιήσει αλλαγή από το 32ο λεπτό, περνώντας τον Σιρομπόκοφ στη θέση του Μπάιμπεκ.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 33′, με μακρινό σουτ του Μεντόνσα που κατέληξε άουτ, χωρίς να καταφέρουν να περιορίσουν ουσιαστικά την επιθετική δραστηριότητα των φιλοξενούμενων. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 0-2.

Δύο γκολ σε δέκα λεπτά και προβάδισμα 0-4

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να διευρύνει το προβάδισμά του.

Στο 47′, ο Τεττέη εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που άφησε η άμυνα της Καϊράτ και με κάθετη πάσα βρήκε τον Ντέσερς. Ο Νιγηριανός επιθετικός κινήθηκε μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 0-3.

Ο Ντέσερς είχε ακόμη μία ευκαιρία να σημειώσει χατ τρικ, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει, προτού αντικατασταθεί στο 56′ από τον Ραστόντερ. Στο ίδιο λεπτό, ο Νίστρουπ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και τον Κάνγκουα, στη θέση του Ετιέν Καμαρά.

Η συγκεκριμένη κίνηση απέφερε άμεσα αποτέλεσμα. Στο 57ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή και ο Κάνγκουα ανέλαβε την εκτέλεσή του. Ο μέσος από τη Ζάμπια έστειλε με απευθείας χτύπημα την μπάλα στα δίχτυα του Αναρμπέκοφ, σημειώνοντας το 0-4 λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι.

Παρά το προβάδισμα των τεσσάρων τερμάτων, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αναζητούν ευκαιρίες, ενώ η Καϊράτ προσπάθησε να αντιδράσει. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν ορισμένες επικίνδυνες καταστάσεις, με σημαντικότερη την προσπάθεια του Γιούκολα στο 73′, όταν βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία του Πένια.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 75′, αξιοποιώντας ακόμη μία αντεπίθεση. Ο Τεττέη προχώρησε με την μπάλα και επιχείρησε να τροφοδοτήσει τον Ραστόντερ. Η πάσα του κόντραρε σε αμυντικούς της Καϊράτ, όμως η μπάλα κατέληξε στον επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος με πλασέ έκανε το 0-5.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν. Στο 79′, έπειτα από ασυνεννοησία μεταξύ του Κάτρη και του Πένια, η μπάλα έφτασε στον Μπεκμπολάτ, ο οποίος με σουτ μέσα από την περιοχή, που βρήκε και στο δοκάρι, διαμόρφωσε το 1-5.

Στο 82′, ο Παναθηναϊκός είχε ακόμη μία ευκαιρία να σκοράρει. Ο Φακούντο Πελίστρι, ύστερα από ατομική ενέργεια, επιχείρησε σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της Καϊράτ.

Το αποτέλεσμα παρέμεινε αμετάβλητο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την ελληνική ομάδα να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει πέντε γκολ και δημιουργήσει επιπλέον ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ.

Η παρουσία του Ντέσερς και η συνέχεια στο Conference League

Ο Σίριλ Ντέσερς είχε καθοριστική συμβολή στην επικράτηση του Παναθηναϊκού, καθώς κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το δεύτερο γκολ, ενώ σημείωσε και το τρίτο με σουτ μέσα από την περιοχή. Με τα δύο τέρματα στο Αλμάτι έφτασε τα οκτώ γκολ σε 13 συμμετοχές από την αρχή της σεζόν.

Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά του Ιμράν Λούζα στη δημιουργία του παιχνιδιού, μέσα από τις μεταβιβάσεις του προς την επίθεση. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος έδωσε την ασίστ για το πρώτο γκολ, ενώ ο Ανδρέας Τεττέη συμμετείχε σε αρκετές επιθετικές ενέργειες και δημιούργησε το τρίτο τέρμα με την κάθετη πάσα προς τον Ντέσερς. Θετική παρουσία είχε και ο Ετιέν Καμαρά στη μεσαία γραμμή.

Από την άλλη πλευρά, η Καϊράτ αντιμετώπισε δυσκολίες στην αμυντική της οργάνωση, αφήνοντας χώρους στους επιθετικούς του Παναθηναϊκού και παρουσιάζοντας προβλήματα στις προσωπικές μονομαχίες και στις επιστροφές των ποδοσφαιριστών της.

Ο Νίστρουπ αξιοποίησε παράλληλα τη δυνατότητα των αλλαγών, με δύο ποδοσφαιριστές που πέρασαν στο δεύτερο ημίχρονο, τους Κάνγκουα και Ραστόντερ, να βρίσκουν δίχτυα.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση, καθώς στις 5 Νοεμβρίου, στις 22:00, θα υποδεχθεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ (Ολλανδία).

Κίτρινες κάρτες: 25′ Ταπάλοφ, 45’+2′ Μρίνσκι – 45’+1′ Πάλμερ-Μπράουν.

Σκόρερ: 6′ Ταμπόρδα (0-1), 24′ Ντέσερς (πέν., 0-2), 47′ Ντέσερς (0-3), 57′ Κάνγκουα (0-4), 75′ Ραστόντερ (0-5), 79′ Μπεκμπολάτ (1-5).

Καϊράτ Αλμάτι (Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Μπάιμπεκ (32′ Σιρομπόκοφ), Μάτα (64′ Κουργκίν), Μεντόνσα, Οκσάνεν (65′ Κασαμπουλάτ), Μρίνσκι, Γκουάλ (65′ Μπεκμπολάτ), Τουγιακμπάγιεφ, Εντμίλσον (46′ Γιούκολα).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι (75′ Κάτρης), Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (56′ Κάνγκουα), Λούζα (65′ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα, Αντίνο (65′ Πελίστρι), Τεττέη, Ντέσερς (56′ Ραστόντερ).