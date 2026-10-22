Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Πώς αξιολογούν οι πολίτες το έργο της κυβέρνησης

Η ΝΔ συγκεντρώνει 24,9% στην πρόθεση ψήφου και 30% στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Metron Analysis. Το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 67% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση. Η έρευνα καταγράφει επίσης τις αξιολογήσεις των πολιτικών προσώπων, την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και τις απαντήσεις για ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 30% στην εκτίμηση ψήφου.
  • Το 65% των πολιτών απαντά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ αρνητική γνώμη για το συνολικό έργο της κυβέρνησης εκφράζει το 67% των ερωτηθέντων.
  • Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 28% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 12% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 26% απαντά «Κανένας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ δείχνει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/10) στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega.

Συγκεκριμένα, στο 24,9% διαμορφώνεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 12,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 10,8%, έναντι 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση.

Το ΚΚΕ καταγράφει 4,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4,4%, η Ελπίδα 3,3%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,9% και το ΜέΡΑ25 2,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 1,4% και η Νίκη 1,3%, ενώ ποσοστό 5,2% καταγράφεται για τον σχηματισμό που απεικονίζεται με έμβλημα πυξίδας.

Στην κατηγορία «Λοιπά» καταγράφεται 4,4%, ενώ το άκυρο ή λευκό συγκεντρώνει 2,4%. Το 3% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει, το 8,5% εμφανίζεται αναποφάσιστο και το 3,1% εντάσσεται στην κατηγορία «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ». Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται συνολικά στο 11,6%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, έναντι 30,2% τον Σεπτέμβριο. Η ΕΛΑΣ καταγράφει 15%, από 15,8%, και το ΠΑΣΟΚ 13%, έναντι 12,6%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7%, η Φωνή Λογικής με 5,3%, η Ελπίδα με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 1,7%, η Νίκη 1,5%, ενώ τα λοιπά κόμματα καταγράφουν συνολικά 5,3%.

Στο ερώτημα εάν η χώρα κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση, το 65% απαντά ότι κινείται προς τη λάθος και το 30% προς τη σωστή. Ποσοστό 4% επιλέγει την απάντηση «Ούτε-ούτε», ενώ το 1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Τον Σεπτέμβριο, οι αντίστοιχες απαντήσεις ήταν 66% και 29%. Τον Απρίλιο, το 66% θεωρούσε ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 28% προς τη σωστή, τον Μάιο τα ποσοστά ήταν 69% και 26%, ενώ τον Ιούνιο είχαν διαμορφωθεί στο 67% και 30%.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική τους κατάσταση σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη θέση, το 36% στην ίδια και το 15% σε καλύτερη.

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι βρίσκονται σε χειρότερη θέση παραμένει στο 49% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχα, το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η προσωπική τους κατάσταση έχει βελτιωθεί αυξάνεται από 13% σε 15%.

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αρνητική γνώμη για το συνολικό έργο της κυβέρνησης εκφράζει το 67% των ερωτηθέντων, ενώ το 28% το αξιολογεί θετικά. Το 4% επιλέγει την ουδέτερη απάντηση και το 1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Τον Σεπτέμβριο, η αρνητική αξιολόγηση βρισκόταν στο 66% και η θετική στο 29%. Τον Απρίλιο, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 71% και 24%, τον Μάιο 69% και 25% και τον Ιούνιο 67% και 28%.

Για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το 65% εκφράζει αρνητική γνώμη και το 31% θετική. Ουδέτερη στάση τηρεί το 3%, ενώ το 1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Τα ποσοστά θετικής και αρνητικής αξιολόγησης του πρωθυπουργού παραμένουν αμετάβλητα από τον Σεπτέμβριο. Τον Απρίλιο, η θετική αξιολόγηση βρισκόταν στο 27% και η αρνητική στο 69%, ενώ τον Ιούνιο είχαν διαμορφωθεί στο 31% και 64%, αντίστοιχα.

Η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη

Για το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, το 76% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική γνώμη και το 16% θετική. Το 5% επιλέγει την ουδέτερη απάντηση, ενώ το 3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Τον Σεπτέμβριο, η αρνητική αξιολόγηση βρισκόταν στο 80% και η θετική στο 12%. Τον Ιούνιο, τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν διαμορφωθεί στο 82% και 11%.

Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 74% εκφράζει αρνητική γνώμη και το 18% θετική. Ουδέτερη στάση τηρεί το 5%, ενώ το 3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στην προηγούμενη μέτρηση, η αρνητική αξιολόγηση του Νίκου Ανδρουλάκη βρισκόταν στο 78% και η θετική στο 16%. Τον Ιούνιο, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 80% και 13%.

Οι δημοτικότητες των πολιτικών προσώπων

Στην καταγραφή των θετικών και μάλλον θετικών γνωμών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει 36%, έναντι 35% τον Σεπτέμβριο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 33%, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Ακολουθούν ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 30%, η Μαρία Καρυστιανού με 28%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 27%, ο Αλέξης Τσίπρας με 25% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 24%.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συγκεντρώνουν από 23%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 22%, η Ρένα Δούρου 16%, ο Στέφανος Κασσελάκης 14% και ο Δημήτρης Νατσιός 11%.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγράφει αύξηση μίας ποσοστιαίας μονάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποχώρηση δύο μονάδων και η Μαρία Καρυστιανού αύξηση μίας μονάδας. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ενισχύεται κατά τρεις μονάδες, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας υποχωρεί κατά δύο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα ποιο πολιτικό πρόσωπο θεωρούν καταλληλότερο για την πρωθυπουργία, με αυθόρμητες απαντήσεις, το 28% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 12% τον Αλέξη Τσίπρα.

Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4% και η Μαρία Καρυστιανού με 3%.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Ηλίας Κασιδιάρης συγκεντρώνουν από 2%. Ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Στέφανος Κασσελάκης καταγράφουν από 1%, ενώ η επιλογή «Άλλος» συγκεντρώνει επίσης 1%.

Παράλληλα, το 26% απαντά «Κανένας», ενώ το 5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στη διαχρονική σύγκριση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 28%, έναντι 30% τον Σεπτέμβριο, ο Αλέξης Τσίπρας 12%, έναντι 13%, και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6%, έναντι 7%.

Η πιθανότητα υποστήριξης κόμματος Αντώνη Σαμαρά

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 5% απαντά «Πολύ πιθανό» και το 10% «Αρκετά πιθανό».

Αντίθετα, το 18% θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο «Όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 67% απαντά «Απίθανο».

Στη διαχρονική καταγραφή, το ποσοστό όσων θεωρούν πολύ πιθανό να υποστηρίξουν ένα τέτοιο κόμμα διαμορφώνεται στο 5% τον Οκτώβριο, όπως και τον Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο. Τον Μάρτιο βρισκόταν στο 4% και τον Φεβρουάριο στο 3%.

Το ποσοστό όσων απαντούν «Απίθανο» διαμορφώνεται στο 67% τον Οκτώβριο, έναντι 68% τον Σεπτέμβριο, 65% τον Ιούνιο, 67% τον Μάρτιο και 69% τον Φεβρουάριο.

Ως προς την πολιτική αυτοτοποθέτηση, η πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, αθροίζοντας τις απαντήσεις «Πολύ πιθανό» και «Αρκετά πιθανό», καταγράφεται στο 4% μεταξύ των αριστερών, στο 8% των κεντροαριστερών, στο 20% των κεντρώων, στο 17% των κεντροδεξιών και στο 22% των δεξιών.

Αντίστοιχα, οι απαντήσεις «Όχι και τόσο πιθανό» και «Απίθανο» συγκεντρώνουν συνολικά 96% μεταξύ των αριστερών, 92% των κεντροαριστερών, 80% των κεντρώων, 82% των κεντροδεξιών και 78% των δεξιών.

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