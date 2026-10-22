Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0: Έκανε το 3/3 με λυτρωτή Γκονσάλες

Με «χρυσό» σκόρερ τον Γκονσάλες, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 78ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης», διατήρησε το απόλυτο των νικών στο Europa League και ενίσχυσε τη θέση του στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, επιχειρώντας να επιβάλουν τον ρυθμό τους μέσα από την πίεση ψηλά. Ωστόσο, η καλά οργανωμένη άμυνα των Τσέχων περιόρισε τις επιθετικές τους προσπάθειες στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες.

Ο Ολυμπιακός άρχισε σταδιακά να ανεβάζει την απόδοσή του και να γίνεται πιο απειλητικός. Ο Ζότα Σίλβα δοκίμασε πρώτος τα αντανακλαστικά της αντίπαλης άμυνας, ενώ στη συνέχεια ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Μπρούνο αναζήτησαν το γκολ, χωρίς επιτυχία. Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στο φινάλε, όταν η προβολή του Φρόιλερ από κοντινή απόσταση σταμάτησε στον Σούροβτσικ, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τη Σπάρτα Πράγας να εμφανίζεται πιο δραστήρια και να εκμεταλλεύεται τα κενά των γηπεδούχων. Ο Ρέτσος χρειάστηκε να επέμβει καθοριστικά για να αποτρέψει επικίνδυνη κατάσταση, ενώ λίγο αργότερα οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου με τον Μάτσεκ.

Βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται να βρει λύσεις, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ προχώρησε σε διαδοχικές αλλαγές, αναζητώντας μεγαλύτερη επιθετική αποτελεσματικότητα. Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 78ο λεπτό, όταν ο Πέντερσεν έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Γκονσάλες πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει και στον Μάνσβερκ πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0.

Το γκολ έδωσε νέα ώθηση στους Πειραιώτες, οι οποίοι, ωστόσο, δεν απέφυγαν την αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η Σπάρτα Πράγας επιχείρησε να αντιδράσει και στο 82ο λεπτό έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως το σουτ του Σούχομελ πέρασε λίγο έξω από την εστία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας (74′ Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (74′ Τικνιζιάν), Φρόιλερ, Έσε (62′ Πουέρτα), Ζέλσον, Τσικίνιο (83′ Σα), Σίλβα, Γιάρεμτσουκ (62′ Γκονσάλες).

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ (Μπράιν Πρίσκε): Σούροβτσικ, Χόβερ (79′ Καντεράμπεκ), Γκούνταλ, Ζελένι, Σούχομελ, Μάτσεκ (67′ Βίντρα), Σόχουρεκ (46′ Μάνσβερκ), Ενέμε, Γιούρασεκ (67′ Σίνγκχατεχ), Βόιτα, Αλκόθερ.