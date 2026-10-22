Παρίσι: Ο πίνακας «Ιρις» του Κλοντ Μονέ πουλήθηκε για 50 εκατ. ευρώ – Το ακριβότερο έργο τέχνης που δημοπρατήθηκε ποτέ στη Γαλλία

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Σε ιστορικό ρεκόρ για την αγορά τέχνης στη Γαλλία οδήγησε η πώληση του πίνακα «Ίρις» του Κλοντ Μονέ, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του σπουδαίου ζωγράφου.

Το έργο δημοπρατήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο Παρίσι έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, κατακτώντας τον τίτλο του ακριβότερου έργου τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ στη χώρα, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Ο πίνακας του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό. Πριν από την πώληση, η εκτίμηση που έκανε ο οίκος δημοπρασιών ήταν ότι θα έφτανε τα 22-30 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο, διαστάσεων 1,60 x 1,80, δεν έχει φύγει ποτέ από τα χέρια της οικογένειας Σλουμπερζέ στο Παρίσι και ήταν γνωστό μόνο μέσω μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Αγοράστηκε από τη Ζαν Σλουμπερζέ (1889-93), μια «πανέξυπνη συλλέκτρια έργων τέχνης» από την οικογένεια του ζωγράφου, σύμφωνα με τον Τομά Μπομπάρ, τον συνδιευθυντή του τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s France.

Τρεις πίνακες του Πολ Σεζάν, που χαρακτηρίστηκαν «εθνικοί θησαυροί», αποσύρθηκαν από την πώληση λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δημοπρασία, με προοπτική να επιστρέψουν στη γενέτειρα του ζωγράφου, την Εξ-αν-Προβάνς. Η επιστροφή τους είναι ο καρπός της συμφωνίας μεταξύ των σημερινών ιδιοκτητών και του δήμου της πόλης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, ώστε τα έργα να καταλήξουν στη συλλογή του Μουσείου Γκρανέ.

Σήμερα οργανώθηκε και άλλη δημοπρασία, από τον οίκο Christie’s, στην οποία πουλήθηκαν μεταξύ άλλων δύο έργα του Κλοντ Μονέ, έναντι 12,7 και 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, τα «Νεαρά κορίτσια στην όχθη της θάλασσας» πουλήθηκε έναντι 5,8 εκατομμυρίων και η «Νεκρή φύση με τυρί γκριγιέρ» του Πικάσο έναντι 3 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ