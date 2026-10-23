«Ιστορικά ρωσική γη η ανατολική Ουκρανία», λέει ο Πούτιν – Αγωνία για τον Ζελένσκι εν όψει της συνόδου των G20

Λάδι στη φωτιά βάζει ξανά ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυριζόμενος ότι τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία που διεκδικεί η Μόσχα είναι «ιστορικά ρωσική γη».

Με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν επιχειρεί να δείξει τα δόντια του λίγες μέρες μετά την συμφωνία προμήθειας πετρελαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και την παρέμβαση του τελευταίου για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι «οποιεσδήποτε μελλοντικές τριμερείς συνομιλίες στις οποίες θα μετέχουν η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, θα πρέπει να εστιάσουν στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία». «Πρέπει να συζητηθούν επίσης ευρύτερα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας», σημείωσε.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεκδικεί πρόσκληση για την σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι είναι έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες. «Διακυβεύεται σαφώς ένα ζήτημα – να εξαναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο. «Είναι δυνατόν, με τη μεσολάβηση του προέδρου Τραμπ και των εταίρων μας. Νομίζω ότι όλα είναι δυνατά και μπορούμε να υπολογίζουμε σε μια συνάντηση στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20», σημείωσε.

Πάντως, σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να ανακοινώσει ότι εγκρίθηκε η συμφωνία για τα Drones μεταξύ της Ουκρανίας και της Φιλανδίας. «Έχουμε μια Συμφωνία για τα Drones μεταξύ των χωρών μας. Και η Συμφωνία για τα Drones λειτουργεί», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ας χτίσουμε πάνω σε αυτήν με πρακτικά βήματα, ώστε να μπορούμε να παράγουμε περισσότερα από τα drones που χρειάζονται τόσο η Ουκρανία όσο και η Φινλανδία», είπε. «Η παραγωγική μας ικανότητα για drones εδώ στην Ουκρανία είναι πολλαπλάσια από τη χρηματοδότηση που διαθέτουμε σήμερα. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα για να ενισχύσουμε την κοινή μας ασφάλεια», ευχήθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Παρόλο που τα πράγματα δεν είναι εύκολα τώρα, ας εργαστούμε πάνω σε κοινά οικονομικά έργα. Κάθε επένδυση στην Ουκρανία σήμερα μας βοηθά επίσης να παραμείνουμε ισχυροί. Ας το κάνουμε. Έχουμε τον Φινλανδο-Ουκρανικό Επενδυτικό Μηχανισμό (Investment Facility) και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Ας αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που έχουμε», κατέληξε στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.