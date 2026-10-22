Λένα Μποζάκη: «Έμενα σε επαρχία και το φλερτ όταν ήρθε στη ζωή μου από τα αγόρια, ήταν απαγορευμένο»

Η Λένα Μποζάκη παραδέχτηκε πως έχει αλλάξει η ζωή της με τη σειρά «Μπαμπά, Σ' Αγαπώ», σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν της άρεσε να τη φωνάζουν Ελένη, ενώ αναφέρθηκε και στη δύσκολη εφηβεία που πέρασε ως μοναχοπαίδι στην επαρχία.

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Λένα Μποζάκη
Φωτογραφία: Instagram/lenampozaki
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Λένα Μποζάκη παραδέχτηκε πως έχει αλλάξει η ζωή της με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ», σε συνέντευξή της στη «Super Κατερίνα».
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν της άρεσε να τη φωνάζουν Ελένη, σημειώνοντας ότι δεν την αντιπροσωπεύει ως όνομα.
  • Αναφερόμενη στη δύσκολη εφηβεία της ως μοναχοπαίδι στην επαρχία, αποκάλυψε ότι το φλερτ από τα αγόρια ήταν απαγορευμένο και δεν ήταν κάτι που δέχτηκε εύκολα η οικογένειά της.

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Η Λένα Μποζάκη παραδέχτηκε πως έχει αλλάξει η ζωή της με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ», σε συνέντευξή της στη «Super Κατερίνα». Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά, εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν της άρεσε να τη φωνάζουν Ελένη, ενώ αναφέρθηκε και στη δύσκολη εφηβεία που πέρασε, ως μοναχοπαίδι στην επαρχία.

«Σίγουρα έχει αλλάξει η ζωή μου με το “Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ”. Είναι μία άλλη πίστα. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις μια δουλειά που έχει τόσο μεγάλη απήχηση, που πάει καλά, που ακούς καλά λόγια», εξήγησε στη συνέντευξή της η Λένα Μποζάκη.

«Δεν ήταν κάτι που το δέχτηκε η οικογένειά μου εύκολα»

Σχετικά με το όνομά της, είπε ότι: «Δεν ξέρω, ποτέ δεν μου άρεσε να με φωνάζουν Ελένη, γιατί από μικρή με φωνάζουν Λένα. Οπότε στο σχολείο Ελένη με φώναζαν αυτοί που δεν με ξέρουν και οριακά δεν άκουγα. Δεν νομίζω ότι με αντιπροσωπεύει σαν όνομα, σαν ήχος το Ελένη».

Μιλώντας για την εφηβεία της, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι μοναχοπαίδι και δεν είναι εύκολο να ψάχνεις την ταυτότητά σου και να μην θες ταυτόχρονα να κακοκαρδίσεις τους γονείς σου, γιατί είσαι το καμάρι τους. Γιατί έμενα σε επαρχία και το φλερτ όταν ήρθε στη ζωή μου από τα αγόρια, ήταν απαγορευμένο. Δεν ήταν κάτι που το δέχτηκε η οικογένειά μου εύκολα».

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