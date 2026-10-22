Τόνι Μπλερ στον ΑΝΤ1: «Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί τέλος στις συγκρούσεις σε Ουκρανία και Ιράν» – ΒΙΝΤΕΟ

«Το Συμβούλιο Ειρήνης δίνει αγώνα για να ξεκινήσει ξανά η ειρηνευτική διαδικασία για τη Γάζα» ανέφερε σε αποκλειστική του συνέντευξη στον ANT1 ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας και senior advisor του ομίλου ANT1, Σερ Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναφέρθηκε και στις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στον ρόλο του Europe Gulf Forum.

«Νομίζω ότι εξετάζουμε όλα τα δύσκολα ερωτήματα ένα προς ένα. Αλλά, αυτό είναι κάτι στο οποίο συμμετέχω κι εγώ στενά. Έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο θα προσφέρει στο Ισραήλ ασφάλεια μακροπρόθεσμα και στον λαό της Γάζας την ευκαιρία να χτίσει τη ζωή του ελεύθερος, τόσο από στρατιωτική δράση του Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ξεκλειδώσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, οι Ισραηλινοί δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα εκτός αν η Χαμάς που έκανε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, εκτός αν η Χαμάς αφοπλιστεί. Και η Χαμάς διστάζει να αφοπλιστεί εκτός αν γνωρίζει ότι οι Ισραηλινοί πρόκειται να αποσυρθούν.

Αυτό είναι λοιπόν το αδιέξοδο στο οποίο εργαζόμαστε και θα εργαστούμε. Αλλά το βασικό σχέδιο, είναι να αντικαταστήσουμε τη Χαμάς στην κυβέρνηση, άμεσα ή έμμεσα μέσω των όπλων της, με μια επιτροπή Παλαιστινίων που επιλέγονται για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα του λαού της Γάζας. Αυτό το σχέδιο είναι το σωστό, απλώς πρέπει να μας δοθεί μια ευκαιρία να το κάνουμε να λειτουργήσει».

Αναφορικά με το περιθώριο για ειρήνη στην Μέση Ανατολή και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του Φόρουμ Ευρώπης-Κόλπου δήλωσε:

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαι τόσο ένθερμος υποστηρικτής του Φόρουμ Ευρώπης-Κόλπου είναι ότι η Ευρώπη και τα κράτη του Κόλπου έχουν πολλά κοινά. Εννοώ, όχι μόνο τη γεωγραφία τους, επειδή είναι κοντά η μία στην άλλη, αλλά και τα δύο, η Ευρώπη όσον αφορά τη Ρωσία και τα κράτη του Κόλπου όσον αφορά το Ιράν, και τα δύο αντιμετωπίζουν την προοπτική επιθέσεων από γείτονες εναντίον τους. Επομένως, είναι πραγματικά σημαντικό να κατανοήσουμε τι έχουμε κοινό, και επίσης όταν οι Χούθι επιτίθενται στη Σαουδική Αραβία, τους επιτίθενται κατά μία έννοια επειδή η Σαουδική Αραβία είναι εκεί και το Ιράν υποστηρίζει τους Χούθι. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στη Σαουδική Αραβία οποιαδήποτε υποστήριξη μπορούμε για να αντισταθούμε σε αυτήν την επιθετικότητα. Επειδή όλα προέρχονται από την ίδια πηγή.

Και το σημαντικό πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε για όλες αυτές τις ομάδες, είτε πρόκειται για τη Χαμάς, είτε για τη Χεζμπολάχ, είτε για τους Χούθι είτε για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, είναι ότι έχουν μια αντίληψη για τη θρησκεία, τη θρησκεία του Ισλάμ, που δεν αφορά τη θρησκεία. Αφορά τη μετατροπή της θρησκείας σε πολιτική ιδεολογία. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για θρησκεία, πρόκειται για πολιτική. Και από τη στιγμή που μετατρέπεις μια θρησκεία, οποιαδήποτε θρησκεία σε πολιτική ιδεολογία, γίνεται εξαιρετικά αποσταθεροποιητικό. Έτσι, αυτές οι ακραίες ομάδες λειτουργούν στην περιοχή, με την υποστήριξη του Ιράν, και όταν επιτίθενται στη Σαουδική Αραβία, είναι σημαντικό να δείχνουμε αλληλεγγύη στους Σαουδάραβες».

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του στον ANT1 ο κ. Μπλερ είχε μιλήσει για την αποτυχία του Brexit αλλά και για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και το Ιράν.

Αρχικά, ο Τόνι Μπλερ επανέλαβε την αντίθεσή του στην αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, δέκα χρόνια μετά το Brexit, τόσο η χώρα του όσο και η Ευρώπη έχουν αλλάξει.

«Ήμουν σφόδρα αντίθετος με το Brexit. Θεωρούσα ότι ήταν λάθος για τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η πρότασή του δεν αφορά μια άνευ όρων επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ, αλλά τον καθορισμό της επανένταξης ως στρατηγικού στόχου, ο οποίος θα πρέπει να συνοδευτεί από διαπραγματεύσεις.

«Προτείνω να θέσουμε ως στόχο την επανένταξη, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα στην Ευρώπη ότι θα απαιτηθούν διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η Βρετανία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη προχωρά στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας και της άμυνας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη θέση της σε έναν κόσμο όπου κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και ενδεχομένως η Ινδία.

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία»

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι διαφαίνεται η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις σημαντικές δυσκολίες.

«Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία. Και ελπίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί, διότι αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές χάνουν τεράστιο αριθμό ανθρώπων», τόνισε.

Ο Τόνι Μπλερ εξήρε το θάρρος που επέδειξε η Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, ενώ υπογράμμισε τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επισήμανε, μάλιστα, τον σημαντικό ρόλο της Ουκρανίας στις διεθνείς εξαγωγές σιτηρών και την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προβλέπει όρους αποδεκτούς από τον ουκρανικό λαό.

Για Ιράν: «Κρίσιμο να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός απέναντι στην ηγεσία του Ιράν, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Τόνι Μπλερ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει δώσει πειστικές εξηγήσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που απαιτούνται για ειρηνικούς σκοπούς.

«Είναι δε κρίσιμης σημασίας να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ιρανική ηγεσία διατηρεί πυρηνικές φιλοδοξίες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ενισχύει οργανώσεις που προκαλούν αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε διευθέτηση της σύγκρουσης θα πρέπει να εμποδίζει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός έκανε, πάντως, σαφή διάκριση ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και τον ιρανικό λαό, τον οποίο χαρακτήρισε «σπουδαίο λαό», με μακραίωνο πολιτισμό.

«Δεν μπορώ να προβλέψω με βεβαιότητα την εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε, επιμένοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει ο τερματισμός της με τρόπο που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.