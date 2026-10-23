Θάνος Πετρέλης: «Με τη σύζυγό μου έχουμε κλείσει 30 χρόνια μαζί – Δεν μπορώ να πω ότι περάσαμε κρίση»

Ο Θάνος Πετρέλης και η Σοφία Μοσχοπούλου είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο τραγουδιστής μίλησε για τη σύζυγό του και τη σχέση τους, σε συνέντευξή του στο «Happy Day».

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι στη διάρκεια της κοινής του πορείας, έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Το 2006 ήρθε στον κόσμο η Αγάπη, ενώ τρία χρόνια μετά, το 2009, έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, με τη γέννηση της Σήλιας. Το 2015 γεννήθηκε η μικρότερη κόρη τους, η Ζένια.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο Θάνος Πετρέλης ανέφερε πως: «Με τη σύζυγό μου έχουμε κλείσει 30 χρόνια μαζί. Είμαστε από 20 ετών μαζί και είμαι τώρα 51».

Επιπλέον, ο αγαπημένος ερμηνευτής είπε ότι: «Δεν μπορώ να πω ότι περάσαμε κρίση. Τα πράγματα ήταν πολύ νορμάλ. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι 30 χρόνια αγάπες και λουλούδια, να το πω έτσι».