Θάνος Πετρέλης: «Με τη σύζυγό μου έχουμε κλείσει 30 χρόνια μαζί – Δεν μπορώ να πω ότι περάσαμε κρίση»

Ο Θάνος Πετρέλης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την προσωπική του ζωή και τη σχέση με τη σύζυγό του, Σοφία Μοσχοπούλου, με την οποία συμπληρώνουν 30 χρόνια κοινής πορείας. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Θάνος Πετρέλης
Φωτογραφία: Instagram/thanospetrelis
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θάνος Πετρέλης μίλησε για τη σύζυγό του, Σοφία Μοσχοπούλου, και τη σχέση τους σε συνέντευξή του στο «Happy Day».
  • Στη διάρκεια της κοινής τους πορείας, το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, την Αγάπη, τη Σήλια και τη Ζένια.
  • Αναφερόμενος στα 30 χρόνια κοινής ζωής, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Δεν μπορώ να πω ότι περάσαμε κρίση. Τα πράγματα ήταν πολύ νορμάλ. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι 30 χρόνια αγάπες και λουλούδια, να το πω έτσι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Θάνος Πετρέλης και η Σοφία Μοσχοπούλου είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο τραγουδιστής μίλησε για τη σύζυγό του και τη σχέση τους, σε συνέντευξή του στο «Happy Day».

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι στη διάρκεια της κοινής του πορείας, έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Το 2006 ήρθε στον κόσμο η Αγάπη, ενώ τρία χρόνια μετά, το 2009, έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, με τη γέννηση της Σήλιας. Το 2015 γεννήθηκε η μικρότερη κόρη τους, η Ζένια.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο Θάνος Πετρέλης ανέφερε πως: «Με τη σύζυγό μου έχουμε κλείσει 30 χρόνια μαζί. Είμαστε από 20 ετών μαζί και είμαι τώρα 51».

Επιπλέον, ο αγαπημένος ερμηνευτής είπε ότι: «Δεν μπορώ να πω ότι περάσαμε κρίση. Τα πράγματα ήταν πολύ νορμάλ. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι 30 χρόνια αγάπες και λουλούδια, να το πω έτσι».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ