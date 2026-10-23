Κολομβία: Νεκροί εννέα αντάρτες του ELN σε στρατιωτική επιχείρηση – Ανάμεσά τους ηγετικό στέλεχος

Εννέα μέλη της ένοπλης οργάνωσης ELN σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην επαρχία Κάουκα στη νοτιοδυτική Κολομβία, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και το ηγετικό στέλεχος γνωστό ως «Μάρκος Πασίφικο». Την έναρξη και τα αποτελέσματα της στρατιωτικής επιχείρησης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, στο πλαίσιο της αυστηρότερης πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες, περισσότεροι από 50 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων επτά ανηλίκων, έχουν χάσει τη ζωή τους σε αεροπορικές επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εννέα μέλη της ένοπλης οργάνωσης ELN («Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης») σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση στην επαρχία Κάουκα, στη νοτιοδυτική Κολομβία.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αεροπορικό βομβαρδισμό στην περιοχή Ελ Τάμπο, ενώ μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, γνωστό με το προσωνύμιο «Μάρκος Πασίφικο».
  • Η κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει αυστηρότερη στάση απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις, με περισσότερους από 50 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

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Εννέα μέλη της ένοπλης οργάνωσης ELN («Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης») σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση στην επαρχία Κάουκα, στη νοτιοδυτική Κολομβία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κολομβιανού προέδρου, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αεροπορικό βομβαρδισμό στην περιοχή Ελ Τάμπο, ενώ μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, γνωστό με το προσωνύμιο «Μάρκος Πασίφικο».

Νωρίτερα, ο ντε λα Εσπριέγια είχε δημοσιεύσει στην πλατφόρμα Χ βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να δίνει εντολή στον υπουργό Άμυνας να κηρύξει την έναρξη της επιχείρησης.

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 7 Αυγούστου, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Κολομβίας, έχόντας την υποστήριξη των ΗΠΑ, έχει υιοθετήσει αυστηρότερη πολιτική απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη χώρα.

Η στρατιωτική επιχείρηση στην Κάουκα εντάσσεται στο πλαίσιο της εντεινόμενης δράσης των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων κατά των οργανώσεων αυτών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί στις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις τις τελευταίες εβδομάδες.

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