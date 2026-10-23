Κολομβία: Νεκροί εννέα αντάρτες του ELN σε στρατιωτική επιχείρηση – Ανάμεσά τους ηγετικό στέλεχος

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Εννέα μέλη της ένοπλης οργάνωσης ELN («Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης») σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση στην επαρχία Κάουκα, στη νοτιοδυτική Κολομβία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κολομβιανού προέδρου, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αεροπορικό βομβαρδισμό στην περιοχή Ελ Τάμπο, ενώ μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, γνωστό με το προσωνύμιο «Μάρκος Πασίφικο».

Νωρίτερα, ο ντε λα Εσπριέγια είχε δημοσιεύσει στην πλατφόρμα Χ βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να δίνει εντολή στον υπουργό Άμυνας να κηρύξει την έναρξη της επιχείρησης.

#Colombia | El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la baja de nueve integrantes del ELN en un bombardeo en El Tambo, Cauca. Entre ellos estaría alias “Marcos Pacífico”, cuya identidad está pendiente de confirmación. https://t.co/A3ziJm7c9l Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΤτΕ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών και τα «κόκκινα» δάνεια — La FM (@lafm) October 22, 2026

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 7 Αυγούστου, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Κολομβίας, έχόντας την υποστήριξη των ΗΠΑ, έχει υιοθετήσει αυστηρότερη πολιτική απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη χώρα.

Η στρατιωτική επιχείρηση στην Κάουκα εντάσσεται στο πλαίσιο της εντεινόμενης δράσης των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων κατά των οργανώσεων αυτών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί στις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις τις τελευταίες εβδομάδες.