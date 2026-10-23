Ελπίδες για το μελάνωμα: Εμβόλιο mRNA μειώνει κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου

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Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του μελανώματος φέρνει κλινική δοκιμή μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με την οποία ο συνδυασμός ενός εξατομικευμένου εμβολίου mRNA με ανοσοθεραπεία μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου και κατά 38% τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Η θεραπευτική προσέγγιση αναπτύχθηκε από τις φαρμακοβιομηχανίες Moderna και Merck και συνδυάζει ένα εμβόλιο σχεδιασμένο με βάση τις μοναδικές μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς με το Keytruda, ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα ανοσοθεραπείας της Merck.

Εξατομικευμένη θεραπεία με βάση τις μεταλλάξεις του όγκου

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς. Το εμβόλιο mRNA σχεδιάστηκε ώστε να αξιοποιεί γενετικές μεταλλάξεις που εντοπίζονται στον όγκο κάθε ασθενούς, βοηθώντας το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα καρκινικά κύτταρα.

Το εμβόλιο χορηγήθηκε σε συνδυασμό με το Keytruda, το οποίο ενισχύει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να επιτίθεται στον καρκίνο.

A Moderna and Merck personalized mRNA cancer vaccine reduced the risk of disease recurrence in patients with melanoma by 42% compared to standard treatment https://t.co/2fol02tbUI — STAT (@statnews) October 22, 2026

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη δυναμική της εξατομικευμένης ανοσοθεραπείας ως πιθανής νέας επιλογής για ασθενείς με μελάνωμα.

Breaking: Moderna shares plunged 25% after details of its breakthrough mRNA-based cancer vaccine were shared on social media https://t.co/CkU7alJw3n — The Wall Street Journal (@WSJ) October 22, 2026

Τα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα

Οι Moderna και Merck είχαν ανακοινώσει τον Αύγουστο ότι η κλινική δοκιμή πέτυχε τους στόχους της, χωρίς τότε να δημοσιοποιήσουν αναλυτικά στοιχεία.

Τα νεότερα δεδομένα αφορούν τα δύο πρώτα χρόνια παρακολούθησης των ασθενών μετά τη θεραπεία και πρόκειται να παρουσιαστούν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO), στη Μαδρίτη.