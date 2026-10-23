Ελπίδες για το μελάνωμα: Εμβόλιο mRNA μειώνει κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου

Κλινική δοκιμή σε περισσότερους από 1.100 ασθενείς κατέδειξε ότι ο συνδυασμός εξατομικευμένου εμβολίου mRNA των Moderna και Merck με ανοσοθεραπεία Keytruda μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου και κατά 38% τον κίνδυνο εξάπλωσης του μελανώματος. Τα ευρήματα της διετούς παρακολούθησης παρουσιάζονται στο συνέδριο της ESMO στη Μαδρίτη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των εξατομικευμένων θεραπειών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι απαιτούνται περαιτέρω δεδομένα για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας στην κλινική πράξη.

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Διεθνή Νέα

Ελπίδες για το μελάνωμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με κλινική δοκιμή μεγάλης κλίμακας, ο συνδυασμός ενός εξατομικευμένου εμβολίου mRNA με ανοσοθεραπεία μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου και κατά 38% τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.
  • Η θεραπευτική προσέγγιση αναπτύχθηκε από τις φαρμακοβιομηχανίες Moderna και Merck και συνδυάζει ένα εμβόλιο σχεδιασμένο με βάση τις μοναδικές μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς με το Keytruda.
  • Τα νεότερα δεδομένα αφορούν τα δύο πρώτα χρόνια παρακολούθησης των ασθενών μετά τη θεραπεία και ενισχύουν το ενδιαφέρον για τα εξατομικευμένα αντικαρκινικά εμβόλια mRNA.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του μελανώματος φέρνει κλινική δοκιμή μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με την οποία ο συνδυασμός ενός εξατομικευμένου εμβολίου mRNA με ανοσοθεραπεία μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου και κατά 38% τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Η θεραπευτική προσέγγιση αναπτύχθηκε από τις φαρμακοβιομηχανίες Moderna και Merck και συνδυάζει ένα εμβόλιο σχεδιασμένο με βάση τις μοναδικές μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς με το Keytruda, ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα ανοσοθεραπείας της Merck.

Εξατομικευμένη θεραπεία με βάση τις μεταλλάξεις του όγκου

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς. Το εμβόλιο mRNA σχεδιάστηκε ώστε να αξιοποιεί γενετικές μεταλλάξεις που εντοπίζονται στον όγκο κάθε ασθενούς, βοηθώντας το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα καρκινικά κύτταρα.

Το εμβόλιο χορηγήθηκε σε συνδυασμό με το Keytruda, το οποίο ενισχύει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να επιτίθεται στον καρκίνο.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη δυναμική της εξατομικευμένης ανοσοθεραπείας ως πιθανής νέας επιλογής για ασθενείς με μελάνωμα.

Τα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα

Οι Moderna και Merck είχαν ανακοινώσει τον Αύγουστο ότι η κλινική δοκιμή πέτυχε τους στόχους της, χωρίς τότε να δημοσιοποιήσουν αναλυτικά στοιχεία.

Τα νεότερα δεδομένα αφορούν τα δύο πρώτα χρόνια παρακολούθησης των ασθενών μετά τη θεραπεία και πρόκειται να παρουσιαστούν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO), στη Μαδρίτη.

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