Ρεν – ΟΦΗ 2-1: Λύγισαν στο φινάλε οι Κρητικοί

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 2-1 από τη Ρεν στην έδρα της, παρά την αξιόλογη προσπάθεια και το προβάδισμα που πήρε νωρίς στον αγώνα. Οι Κρητικοί λύγισαν στο φινάλε, δεχόμενοι δύο γκολ στο 76ο και 90ο λεπτό.

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Αθλητισμός

Ρεν - ΟΦΗ 2-1: Λύγισαν στο φινάλε οι Κρητικοί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε ο ΟΦΗ στην έδρα της Ρεν, αλλά δεν κατάφερε να την εξαργυρώσει με θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1.
  • Οι Κρητικοί πήραν το προβάδισμα στο 10ο λεπτό με τον Ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το σκορ με δύο τέρματα στο 76’ και στο 90’.
  • Ο ΟΦΗ έχασε μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 75’, ενώ η Ρεν ισοφάρισε ένα λεπτό αργότερα και βρήκε και δεύτερο γκολ στο 90’.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε ο ΟΦΗ στην έδρα της Ρεν, αλλά δεν κατάφερε να την εξαργυρώσει με θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1.

Οι Κρητικοί πήραν το προβάδισμα στο 10ο λεπτό με τον Ταξιάρχη Φούντα, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το σκορ με δύο τέρματα στο 76’ και στο 90’.

Ο ΟΦΗ αιφνιδίασε τη Ρεν στο 10’, όταν ο Αθανασίου σέντραρε από αριστερά και ο Φούντας με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, έπειτα από οργανωμένη επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων.

Η γαλλική ομάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως το σύνολο του Χρήστου Κόντη κράτησε τις γραμμές του και περιόρισε τις απειλές. Η σημαντικότερη ευκαιρία της Ρεν στο πρώτο μέρος ήρθε στο 16’, όταν ο Ναγκιντά σημάδεψε το δοκάρι.

Η πίεση της Ρεν συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα, με τον ΟΦΗ να αντέχει, αλλά να χάνει μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 75’, όταν ο Αΐτορ δεν αξιοποίησε την πάσα του Νους.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Ναγκιντά ισοφάρισε με εξαιρετικό σουτ για το 1-1. Ο Χριστογεώργος πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο 89’, ωστόσο η Ρεν βρήκε και δεύτερο γκολ στο 90’, όταν ο Αΐτ Μπουντλάλ εκμεταλλεύτηκε την επαναφορά μετά την απόκρουση του Έλληνα τερματοφύλακα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (Κωστούλας 68′), Ντίκμαν (Γκονζάλεζ 83′), Φούντας (Αποστολάκης 46′), Κόντρο (Αϊτόρ 68′), Κρίζμανιτς, Νικολάου, Νους (Θεοδοσουλάκης 80′), Πούγγουρας

ΡΕΝ (Φρανκ Εζ): Σαμπά, Φρανκόφσκι (Ρέινολντς 77′), Κρέσγουελ, Αίτ Μπουντλάλ, Ναγκικντά, Σιμάνσκι (Σισέ 78′), Ρονζιέ (Ντιά 67′), Καμαρά, Μπλας (Μαγιεντά 67′), Λεπόλ, Ταμαρί (Σουμαρέ 77′)

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