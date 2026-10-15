Μακρόν: «Να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για την άμυνά της»

Όλα τα αναγκαία μέσα για την άμυνα της Ουκρανίας ζήτησε να δοθούν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης υποστήριξης προς το Κίεβο, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες και οι υποδομές της χώρας.
«Ενώ η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση επειδή έχει βαλτώσει στο μέτωπο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να δώσουμε όλοι μαζί στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για να αμυνθεί και να προστατεύσει τους πολίτες και τις υποδομές της», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο.
J’ai redit ce soir au Président Zelensky notre détermination à nous tenir aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien.
Alors que la Russie fait le choix d’escalader parce qu’elle est enlisée sur le front, il est capital que nous donnions collectivement à l’Ukraine tous les moyens nécessaires pour se défendre et pour protéger sa population civile et ses infrastructures.
J’ai également redit notre détermination à continuer de soutenir l’Ukraine dans la recherche d’une paix solide et durable. La France continuera de prendre ses responsabilités.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 15, 2026