Μακρόν: «Να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για την άμυνά της»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για την άμυνά της, μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης υποστήριξης προς το Κίεβο, καθώς η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση, ενώ ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές».

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Διεθνή Νέα

Μακρόν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για την άμυνά της, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες.
  • Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης υποστήριξης προς το Κίεβο, δηλώνοντας ότι «είναι κεφαλαιώδους σημασίας να δώσουμε όλοι μαζί στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για να αμυνθεί και να προστατεύσει τους πολίτες και τις υποδομές της».
  • Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Όλα τα αναγκαία μέσα για την άμυνα της Ουκρανίας ζήτησε να δοθούν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης υποστήριξης προς το Κίεβο, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες και οι υποδομές της χώρας.

«Ενώ η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση επειδή έχει βαλτώσει στο μέτωπο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να δώσουμε όλοι μαζί στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για να αμυνθεί και να προστατεύσει τους πολίτες και τις υποδομές της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο.

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