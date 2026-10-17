Κέιτι Ζακαράια: Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της από τον Λευκό Οίκο – Πώς την επέλεξε ο Τραμπ για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου και γιατί την «απέλυσε»

Η Κέιτι Ζακαράια αποτελεί παρελθόν από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου ύστερα από μόλις πέντε ημέρες παραμονής στο πόστο της, σύμφωνα με όσα δήλωσαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης και μια πηγή που γνωρίζει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Το παρασκήνιο τόσο της επιλογής της όσο και της απομάκρυνσής της είναι πλούσιο και οργιώδες.

Το επεισοδιακό 14λεπτο ντεμπούτο της νέας εκπροσώπου στο βήμα του Λευκού Οίκου εισέπραξε αρνητικές αρνητικές κριτικές, ενώ μία ώρα αργότερα, η ίδια είχε δώσει μια μπερδεμένη απάντηση όταν ρωτήθηκε σε ποια πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου. Οι ίδιοι οι σύμβουλοι του Τραμπ τα παρακολουθούσαν όλα αυτά έντρομοι.

Από τον έπαινο στο Air Force One… στην απόλυση

Ο Τραμπ, ωστόσο, είπε στην Κέιτι Ζακαράια κατά τη διάρκεια της πτήσης τους προς την Αλάσκα ότι τα πήγε καλά, σύμφωνα με πηγή που γνώριζε τη συνομιλία και μίλησε στο CNN. Ήταν η πρώτη της φορά στο Air Force One.

Τρεις ημέρες αργότερα, η Ζακαράια απομακρύνθηκε από τη θέση της με συνοπτικές διαδικασίες, έχοντας τη μικρότερη θητεία εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου που θυμάται κανείς. Τα σχέδιά της να μετακομίσει ανατολικά από την Καλιφόρνια μαζί με την οικογένειά της πάγωσαν. Όλη η ιστορία, όπως σχολίασαν πολλοί σύμβουλοι του Τραμπ, ήταν μια απόλυτη αποτυχία.

«Της είπα: “Είναι αυτό για σένα, Κέιτι;”» δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή, αφού την είχε απολύσει. «Επειδή ειλικρινά, δεν το έχεις ανάγκη αυτό».

Μια απόφαση εν θερμώ πριν τις εκλογές

Το όλο περιστατικό ανέδειξε το κλίμα νευρικότητας που επικρατεί στον στενό κύκλο του Τραμπ, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η αστραπιαία πρόσληψη και η εξίσου γρήγορη απόλυση της Ζακαράια ήταν αποτέλεσμα της παρόρμησης του Τραμπ να φέρει δίπλα του μια πιστή τηλεοπτική του υπερασπίστρια, την οποία είχε ξεχωρίσει, χωρίς να υπολογίσει ιδιαίτερα τις υπόλοιπες απαιτήσεις της θέσης της εκπροσώπου Τύπου.

Σε δήλωσή του στο CNN, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, ανέφερε: «Όλες αυτές οι αδιάφορες εικασίες είναι απλώς αυτό – εικασίες. Και είναι μυθοπλασία που δεν είναι καν δημιουργική. Το γεγονός είναι ότι η Κέιτι ανέλαβε μια πολύ σημαντική δουλειά και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Πρόεδρο καθώς μεταβαίνει σε έναν νέο ρόλο. Είναι μια καταπληκτική συμπαίκτρια και τρομερό ταλέντο».

Η αντίδραση της Ζακαράια και οι αντιδράσεις στο παρασκήνιο

Το CNN επικοινώνησε με τη Ζακαράια για κάποιο σχόλιο. Σε ανάρτησή της στο X, η ίδια ανέφερε ότι «ήταν τιμή» να εργαστεί για τον Ντόναλτντ Τραμπ.

«Μακάρι περισσότεροι Αμερικανοί να τον εκτιμούσαν. Κανείς δεν θα κάνει ποτέ την Αμερική μεγάλη με τον τρόπο που το έκανε και συνεχίζει να το κάνει εκείνος», έγραψε.

Ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ παρακολουθούσαν τη σύντομη θητεία της να εξελίσσεται με κάποια αμηχανία, διερωτώμενοι πώς μια από τις πιο προβεβλημένες και περιζήτητες θέσεις της κυβέρνησης κατέληξε σε κάποιο άτομο με τόσο λίγη εμπειρία ή αυτοπεποίθηση κατά την εκτέλεσή της.

«Τι στο δ@@@λο συμβαίνει εκεί πέρα;» αναρωτήθηκε έκπληκτος ένας σύμβουλος του Τραμπ, αφού παρακολούθησε τη Ζακαράια να πραγματοποιεί την πρώτη της ενημέρωση Τύπου, η οποία δέχθηκε «βροχή» αρνητικών σχολίων.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου, σύμφωνα με πολλούς συμβούλους, φαινόταν απελπιστικά απροετοίμαστη και της έλειπαν βασικές δεξιότητες για να ανταπεξέλθει στη δουλειά.

«Την έλεγξε κανείς πριν την προσλάβει;» αναρωτήθηκε ένας από αυτούς.

Η σύντομη απάντηση, όπως αποδείχθηκε, ήταν όχι, σύμφωνα με αρκετά στελέχη και συμβούλους του Λευκού Οίκου.

Αντ’ αυτού, η επιλογή του ήρθε εν μέσω μιας έκρηξης απογοήτευσης εκ μέρους του προέδρου, καθώς ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, υπήρχαν λίγες φωνές που τον υπερασπίζονταν εν μέσω αδιάκοπης κάλυψης των φθίνουσων προοπτικών των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Αντίθετα, η επιλογή της έγινε εν μέσω ενός ξεσπάσματος εκνευρισμού του προέδρου, καθώς, έναν μόλις μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ελάχιστες φωνές τον υπερασπίζονταν την ώρα που τα μέσα ενημέρωσης εστίαζαν αδιάκοπα στην πτωτική πορεία των Ρεπουμπλικανών.

Η εμμονή για έναν «τηλεοπτικό υπερασπιστή»

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο πρόεδρος δεν είχε δείξει καμία πραγματική βιασύνη να καλύψει τη θέση που άφησε κενή η Καρολίν Λέβιτ στο τέλος του καλοκαιριού. Σύμβουλοί του είχαν προτείνει διάφορα ονόματα, κανένα από τα οποία όμως δεν φάνηκε να κεντρίζει σοβαρά το ενδιαφέρον του Τραμπ. Τα στελέχη του Λευκού Οίκου είχαν πλέον συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα υπήρχε εκπρόσωπος Τύπου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Όμως, τα πολιτικά προβλήματα για τους Ρεπουμπλικανούς -και οι ευθύνες που χρεωνόταν ο Τραμπ για τα δεινά του κόμματος- φάνηκε να καθιστούν την αναζήτηση αυτού του προσώπου επιτακτική. Αφού παιδευόταν για εβδομάδες να βρει νέο εκπρόσωπο Τύπου, ο Τραμπ έπαθε ξαφνικά εμμονή με την κάλυψη της θέσης, διαμαρτυρόμενος στους συμβούλους του ότι δεν υπήρχε κανείς να προβάλει τις θέσεις του, σύμφωνα με πολλές πηγές που γνώριζαν το θέμα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οργής, εμφανίστηκε μια ευνοϊκή φωνή: η Ζακαράια, τακτική καλεσμένη στα ενημερωτικά κανάλια, θερμή υπερασπίστρια και άλλοτε παρουσιαζόμενη στην τηλεόραση ως δικηγόρος. «Τι λέτε για την Κέιτι;» ρώτησε ο Τραμπ τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας του γραφείου του, Σούζι Γουάιλς, σύμφωνα με πηγή που γνώριζε τη συνομιλία. Ο πρόεδρος ζήτησε επίσης τη γνώμη της Λέβιτ.

Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, το όνομα της Ζακαράια δεν βρισκόταν καν στο τραπέζι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναζήτησης για την αντικατάσταση της Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος δυσκολευόταν με τα πιο γνωστά ονόματα, καθώς αρκετά από αυτά είχαν ασκήσει στο παρελθόν κριτική στον Τραμπ. Σε πολλές περιπτώσεις, ανώτερα στελέχη περιόριζαν τη λίστα, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι οι υποψήφιοι είχαν εκφραστεί αρνητικά για τον πρόεδρο, γεγονός που τους αποκλείει αμέσως από τη θέση, σύμφωνα με στέλεχος του Λευκού Οίκου.

Το τηλεφώνημα του Τραμπ

Το ποινικό και επαγγελματικό μητρώο της Ζαχαρία ήταν «ακηλίδωτο», θα έλεγε αργότερα ο Τραμπ. Μεταξύ των υποστηρικτών της στη Δυτική Πτέρυγα ήταν η Νάταλι Χαρπ, η πιστή βοηθός του Τραμπ που ταξιδεύει μαζί του παντού, δήλωσε πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας, αξιωματούχοι κανόνισαν μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της Ζακαράια και του προέδρου. Η Ζακαράια πέταξε για την Ουάσινγκτον μία ημέρα αργότερα. Μέχρι την Παρασκευή, βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, στην οποία δεν ήταν παρούσα η Γουάιλς, ο Τραμπ προσέφερε αυθόρμητα στη Ζαχαρία τη θέση, ανέφερε πηγή που γνωρίζει το θέμα. Συνεργάτες έσπευσαν να ενημερώσουν τη Γουάιλς για την απόφαση αυτή.

«Έλαβα ένα υπέροχο τηλεφώνημα από τον επικεφαλής προσλήψεων ταλέντων, τον ίδιο τον πρόεδρο, και αποδεικνύεται ότι το να είσαι ένθερμος υποστηρικτής όλων των πολιτικών του λειτουργεί πραγματικά», είπε η Ζακαράια κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News την περασμένη Παρασκευή το βράδυ.

Εκείνη η συνέντευξη προβλήθηκε την ίδια ώρα που ο Τραμπ μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση στις Συρακούσες της Νέας Υόρκης. Για ορισμένους παλιούς συμβούλους του Τραμπ, αυτό ήταν το πρώτο σημάδι προβλήματος. Η προβολή τηλεοπτικής εμφάνισης απέναντι από τις εκδηλώσεις του προέδρου θεωρούνταν ανέκαθεν ατόπημα για τους υφισταμένους, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και ανώτατων αξιωματούχων της διοίκησης.

Αν ο Τραμπ το πρόσεξε, πάντως, δεν το έδειξε. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ανακοίνωσε ότι η Ζακαράια θα πραγματοποιούσε την πρώτη της «αναγνωριστική» ενημέρωση νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ύστερα από ακόμη μια πτήση μετ’ επιστροφής μεταξύ Ουάσινγκτον και Καλιφόρνιας, η Ζακαράια ήταν στο πόδι από τις 3 π.μ. την Τρίτη για να προετοιμαστεί. Το υλικό της δεν οριστικοποιήθηκε παρά μόλις 90 λεπτά πριν μπει στην αίθουσα ενημέρωσης.

Η έλλειψη προετοιμασίας ήταν εμφανής. Η παρουσίασή της κατά την εισαγωγή ήταν διστακτική, παρόλο που διάβαζε ένα εγκωμιαστικό, τυποποιημένο κείμενο για τα επιτεύγματα του Τραμπ.

«Κάποιοι το έχουν και κάποιοι όχι», είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης. «Δεν το έχει. Δεν μπορούσε να διοικήσει το δωμάτιο».

Όταν ήρθε η ώρα για ερωτήσεις, δεν ήξερε αν οι ΗΠΑ είχαν διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία — μια ερώτηση που θα μπορούσε εύκολα να είχε προβλεφθεί.

Ανακοίνωσε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε κληθεί να παραιτηθεί από τη θέση της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, κάτι που η Ζακαράια χρησιμοποίησε αργότερα ως παράδειγμα για το πόσο επιτυχημένη ήταν η πρώτη της εμφάνιση.

«Νομίζω ότι είμαι μια από τις πρώτες γραμματείς Τύπου που προχωρούν σε αλλαγές προσωπικού για την κυβέρνηση», είπε αργότερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς το μέλλον της γινόταν όλο και πιο ζοφερό. «Και ένιωσα τιμή που ο Πρόεδρος Τραμπ με εμπιστεύτηκε να παραδώσω αυτές τις πληροφορίες».

Τα αρνητικά σχόλια

Αυτή τελικά ήταν και η μόνη πραγματική είδηση που μετέδωσε όσο βρισκόταν στη θέση της.

Παρόλο που ο Τραμπ δεν θεώρησε αρχικά ότι η πρώτη της εμφάνιση στην ενημέρωση των συντακτών ήταν ιδιαίτερα κακή, στη συνέχεια ήρθε σε αμηχανία από τον τρόπο που την κάλυψαν τα μέσα ενημέρωσης.

Εμφανίστηκαν επίσης κι άλλα δείγματα της απειρίας της Ζακαράια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην Αλάσκα μετά την πολυσυζητημένη ενημέρωση, σύμφωνα με πηγή που γνώριζε το θέμα, η Ζακαράια είπε σε στελέχη του Λευκού Οίκου ότι κανόνισε συνέντευξη για τον πρόεδρο με δημοσιογράφο του Fox News αμέσως μετά την προεκλογική ομιλία. Όμως, την προειδοποίησαν γρήγορα ότι στον πρόεδρο δεν άρεσε να κάνει οτιδήποτε μετά τις εκδηλώσεις του, έχοντας μόλις μιλήσει επί δύο ώρες επί σκηνής. Η προτίμηση αυτή ήταν ευρέως γνωστή στην ομάδα του Τραμπ.

Η Ζακαράια επέμεινε ότι θα ήταν σοφή κίνηση και ότι ο δημοσιογράφος ήταν φίλος της, ανέφερε η πηγή. Αφού ο Τραμπ κατέβηκε από τη σκηνή και ήταν έτοιμος να αναχωρήσει, η Ζακαράια του ανακοίνωσε το σχέδιο. Ο Τραμπ εκνευρίστηκε εμφανώς και είπε ότι δεν επρόκειτο να το κάνει. Τελικά ενέδωσε, αλλά το περιστατικό ήταν ενδεικτικό για όσους βρίσκονταν γύρω του ότι η Ζακαράια δεν είχε καταλάβει ακόμα τον άνθρωπο για τον οποίο εργαζόταν.

Όταν ο Τραμπ ρώτησε άλλους ανώτερους συνεργάτες του για εκείνη, η Ζακαράια είχε ελάχιστους συμμάχους πρόθυμους να την υποστηρίξουν ή να υπερασπιστούν την απόδοσή της, σύμφωνα με δύο άτομα που γνώριζαν το παρασκήνιο της αποπομπής της και μίλησαν στο CNN. Παρόλο που πολλοί από αυτούς τους συνεργάτες εγκωμίαζαν την παρουσία της μπροστά της, κατ’ ιδίαν παραδέχονταν ότι δεν τα πήγαινε καλά.

Ο Τραμπ σχολίασε σε συμμάχους και συμβούλους του αυτή την εβδομάδα ότι ίσως εκείνη «δεν ήταν έτοιμη για την πρώτη γραμμή», ανέφερε στο CNN άτομο πολύ κοντά στον πρόεδρο.

Οι νομικές γνώσεις της

Καθώς άρχισαν να φουντώνουν τα ερωτήματα σχετικά με τα νομικά της διαπιστευτήρια -η Ζακαράια παρουσιαζόταν ως δικηγόρος, αλλά δεν υπήρχαν δημόσια στοιχεία ότι είχε περάσει ποτέ τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου- η Wall Street Journal ανέφερε ότι στην πραγματικότητα είχε αποτύχει στις εξετάσεις. Η Ζακαράια το επιβεβαίωσε αργότερα δημόσια, ισχυριζόμενη ότι της είχαν πει πως μπορούσε να αποκαλεί τον εαυτό της «νομικό» (lawyer), ακόμα κι αν δεν ήταν ασκούσα δικηγόρος (attorney).

Στην πραγματικότητα, η ίδια είχε επίσης προωθήσει επανειλημμένα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που την ανέφεραν ως «δικηγόρο» (attorney). Και η δημόσια υπερασπιστική της γραμμή ενίσχυσε την αίσθηση ότι ήταν εκτός των δυνατοτήτων της – προσπαθώντας ανεπιτυχώς να ελέγξει μια κατάσταση που ξέφευγε πλέον από κάθε έλεγχο.

Ύστερα από μια σειρά απροσδόκητα επιθετικών συνεντεύξεων στο Fox News -και συγκεκριμένα την εμφάνισή της την Πέμπτη το βράδυ στην εκπομπή του Σον Χάνιτι, φίλου του Τραμπ, ο οποίος την πίεσε έντονα για τα νομικά της διαπιστευτήρια- ο πρόεδρος αποφάσισε ότι η παραμονή της στη θέση ήταν πλέον αδύνατη.

Ωστόσο, μόλις την Παρασκευή της ανακοίνωσε τα νέα. Ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας άλλης εμφάνισής της στο Fox, η Ζακαράια δήλωνε πως πίστευε ότι απολάμβανε της εμπιστοσύνης του Τραμπ.

«Εδώ είμαι ακόμα», ανέφερε. Επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο, δήλωσε στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους ότι ανυπομονούσε να συνεργαστεί μαζί τους, προτρέποντάς τους να ζητήσουν το τηλέφωνό της.

Τέσσερις ώρες αργότερα, ο Τραμπ βγήκε από τον Λευκό Οίκο, έχοντας μόλις μια ειλικρινή συνομιλία με τη νέα εκπρόσωπό του. «Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν», δήλωσε ο Τραμπ ότι είπε στη Ζακαράια το πρωί της Παρασκευής.

Πηγή κοντά στον πρόεδρο ανέφερε στο CNN ότι ο ίδιος εξακολουθεί να σέβεται και να εκτιμά τη Ζακαράια ως άνθρωπο, σημειώνοντας ότι η ίδια και η οικογένειά της είχαν κανονίσει να δειπνήσουν το βράδυ της Παρασκευής με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην κατοικία του – γεγονός που αποδεικνύει ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο και την κυβέρνηση.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ βρίσκεται εκ νέου χωρίς βασικό εκπρόσωπο Τύπου στην κρίσιμη τελική ευθεία πριν από την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών. Την Παρασκευή δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι έχει κάποιον υπόψη του για να καλύψει τη θέση.