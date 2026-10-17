Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/10) – Πλούσια ποδοσφαιρική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:30 Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα (Σαγκάη)
12:00 Novasports 6HD | WTA 1000 Γουχάν
13:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League
13:30 Novasports Extra 3 | WTA 1000 Γουχάν
14:00 Magenta Sport 6 | Ραφαέλ Χόδαρ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Σαγκάη)
14:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League (Ποδόσφαιρο)
14:30 Novasports Premier League | Έβερτον – Τσέλσι (Premier League)
14:30 Magenta Sport 2 | Γουότφορντ – Τσάρλτον (Sky Bet EFL Championship)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αστέρας Άκτωρ Β – Ζάκυνθος (Superbet League 2)
15:00 Magenta Sport 3 League | Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
15:00 Magenta Sport 3 | Socca Champions League (Ποδόσφαιρο)
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | ΑΕΚ – Μύκονος (Betsson GBL)
16:00 Magenta Sport 1 | Βενέτσια – Νάπολι (Serie A)
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 | Κολοσσός – ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)
16:30 Novasports Extra 2 | Έλβερσμπεργκ – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 | Βέρντερ Βρέμης – Πάντερμπορν (Bundesliga)
16:30 Novasports 6HD | Σάλκε – Μάιντς (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Αμβούργο – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς (Premier League)
17:00 Novasports Start | Φούλαμ – Χαλ (Premier League)
17:00 Novasports 4HD | Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ (Premier League)
17:00 Novasports 2HD | Λεβαδειακός – Βόλος (Elabet Super League)
17:00 Magenta Sport 2 | Νόριτς – Πόρτσμουθ (Sky Bet EFL Championship)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 | Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πάτρας (GBL 2026-27)
17:00 ΣΠΟΡ FM TV3 | Ηρακλής – Καρδίτσα (Ιαπωνική Stoiximan GBL)
17:15 Magenta Sport 4 League | Βιγιαρεάλ – Έλτσε (LaLiga)
17:30 Novasports 1HD | Ντεν Χάαγκ – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
17:30 ΣΠΟΡ FM TV1 | Άρης – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Θέτιδα Βούλας – Πανιώνιος ΓΣΣ (Α1 Γυναικών Volley League)
19:00 Magenta Sport 1 | Μπολόνια – Ίντερ (Serie A)
19:00 Mega News | Ολυμπιακός – Νετλαν (EHF European League)
19:30 Novasports Premier League | Νιούκαστλ – Άστον Βίλα (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Μπάγερν Μονάχου – Λειψία (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Μπέτις – Μπαρτσελόνα (LaLiga)
21:00 Novasports Start | Τέλσταρ – Φέγενορντ (Eredivisie)
21:30 Novasports 2HD | Ανόβερο – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga 2)
21:45 Magenta Sport 1 | Ρόμα – Τζένοα (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Βαλένθια – Μπιλμπάο (LaLiga)
22:00 Magenta Sport 2 | Νταντί – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
22:30 Magenta Sport 4 | Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς – Ατλάντα Ντριμ (WNBA Finals)