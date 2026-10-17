LL Cool J: «Εκτελώ ο ίδιος το 80% με 90% των επικίνδυνων σκηνών μου – Είμαι φαν του Μπρους Λι»

Ο LL Cool J φαίνεται πως δεν χρειάζεται πάντα κασκαντέρ για τις σκηνές δράσης του ως ειδικός πράκτορας Σαμ Χάνα.

Μιλώντας για τη συμμετοχή του στις σκηνές δράσης του «NCIS: New York», κατά τη διάρκεια συζήτησης στο New York Comic Con, ο 58χρονος βετεράνος ράπερ και πρωταγωνιστής της σειράς αποκάλυψε πως αναλαμβάνει ο ίδιος το 80% με 90% των επικίνδυνων σκηνών του, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή του επί χρόνια συνεργάτη του και κασκαντέρ, Μπρέναν Ντάισον, στον οποίο αναθέτει ορισμένες από τις πιο επικίνδυνες δοκιμασίες.

«Κάνω το 80% ή το 90% των stunts μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αστειευόμενος ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αφήνει τις πιο απαιτητικές σκηνές στον Ντάισον. Όπως εξήγησε, πρότυπό του αποτελεί ο Μπρους Λι, τον οποίο θαυμάζει για την επιμονή του στην τελειότητα και την προσπάθειά του να αποδίδει κάθε σκηνή όσο πιο αυθεντικά γίνεται.

Ο LL Cool J, ο οποίος ενσάρκωσε για πρώτη φορά τον Σαμ Χάνα στο «NCIS: Los Angeles» το 2009, παραμένει στον ρόλο εδώ και 17 χρόνια. Όπως δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE, η διατήρηση της φυσικής του κατάστασης αποτελεί βασική προτεραιότητα, με τη συστηματική γυμναστική να τον βοηθά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σκηνών δράσης.

Ο ηθοποιός σημείωσε, επίσης, ότι πλέον έχει εξοικειωθεί με την ένταση των γυρισμάτων και μπορεί να παραμένει ήρεμος μετά από απαιτητικές σκηνές. Για να αποφορτίζεται, επιλέγει να στρέφει την προσοχή του στους ανθρώπους γύρω του και όχι στον εαυτό του.

Όσο για το μέλλον του ως Σαμ Χάνα, ο LL Cool J δήλωσε ότι θα συνεχίσει όσο ο ρόλος παραμένει δημιουργικά ουσιαστικός και το κοινό τον απολαμβάνει.

«Δεν έχουν πολλοί την ευκαιρία να αποκτήσουν έναν χαρακτήρα που γίνεται μέρος ενός μεγάλου τηλεοπτικού franchise», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προτιμά να αφήνει τα πράγματα να εξελίσσονται βήμα προς βήμα.