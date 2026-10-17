Στη Βολιβία ο Χοσέ Αντόνιο Καστ για συνομιλίες με τον Ροδρίγο Πας – Πρώτη επίσημη επίσκεψη Χιλιανού προέδρου μετά από 71 χρόνια

Την πρώτη επίσημη επίσκεψη Χιλιανού προέδρου στη Βολιβία εδώ και 71 χρόνια πραγματοποίησε την Παρασκευή ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βολιβιανό ομόλογό του, Ροδρίγο Πας, για συνομιλίες.
«Σήμερα σταματάμε να γυρίζουμε την πλάτη ο ένας στον άλλον», δήλωσε ο Καστ μετά την υπογραφή διμερών συμφωνιών στο προεδρικό μέγαρο. Οι δύο χώρες θα επιδιώξουν «την πλήρη εξομάλυνση» των σχέσεών τους παρά τις ιστορικές διπλωματικές διαφωνίες τους, πρόσθεσε.
Hoy, luego de 71 años, un Presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos, el futuro de nuestras naciones. 🇨🇱🇧🇴 https://t.co/aAmENqR4LY
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 16, 2026
Ο Χιλιανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Βολιβιανό ομόλογό του να επισκεφθεί τη Χιλή κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.
Η Βολιβία και η Χιλή διατηρούν μόνο προξενικές σχέσεις από το 1978, αφότου η Βολιβία απέτυχε να διαπραγματευτεί την πρόσβασή της στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η χώρα είχε χάσει την ακτογραμμή της από τη Χιλή κατά τη διάρκεια πολέμου τον 19ο αιώνα.
Ο Βολιβιανός πρόεδρος Ροδρίγο Πας ανέφερε ότι αυτή η «ιστορία» δεν πρέπει να φρενάρει την ανάπτυξη.
Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν σχέδια για στενότερη συνεργασία στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, στην ενέργεια και στην ψηφιακή συνδεσιμότητα.
Η προηγούμενη επίσημη επίσκεψη προέδρου της Χιλής στη Βολιβία ήταν εκείνη του Κάρλος Ιμπάνιες ντελ Κάμπο το 1955. Στον προεδρικό θώκο της Βολιβίας ήταν τότε ο Βίκτορ Πας Εστενσόρο, θείος του πατέρα του σημερινού αρχηγού του κράτους.
Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante. Que no pasen siete décadas para que nos volvamos a encontrar. 🇨🇱🇧🇴 https://t.co/ztizbeXXRw
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 16, 2026
Τόσο η Χιλή όσο και η Βολιβία έχουν ενταχθεί στην «Ασπίδα της Αμερικής», μια συμμαχία 15 χωρών υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ