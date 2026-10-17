Στη Βολιβία ο Χοσέ Αντόνιο Καστ για συνομιλίες με τον Ροδρίγο Πας – Πρώτη επίσημη επίσκεψη Χιλιανού προέδρου μετά από 71 χρόνια

Την πρώτη επίσημη επίσκεψη Χιλιανού προέδρου στη Βολιβία εδώ και 71 χρόνια πραγματοποίησε την Παρασκευή ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βολιβιανό ομόλογό του, Ροδρίγο Πας, για συνομιλίες.

«Σήμερα σταματάμε να γυρίζουμε την πλάτη ο ένας στον άλλον», δήλωσε ο Καστ μετά την υπογραφή διμερών συμφωνιών στο προεδρικό μέγαρο. Οι δύο χώρες θα επιδιώξουν «την πλήρη εξομάλυνση» των σχέσεών τους παρά τις ιστορικές διπλωματικές διαφωνίες τους, πρόσθεσε.

Ο Χιλιανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Βολιβιανό ομόλογό του να επισκεφθεί τη Χιλή κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η Βολιβία και η Χιλή διατηρούν μόνο προξενικές σχέσεις από το 1978, αφότου η Βολιβία απέτυχε να διαπραγματευτεί την πρόσβασή της στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η χώρα είχε χάσει την ακτογραμμή της από τη Χιλή κατά τη διάρκεια πολέμου τον 19ο αιώνα.

Ο Βολιβιανός πρόεδρος Ροδρίγο Πας ανέφερε ότι αυτή η «ιστορία» δεν πρέπει να φρενάρει την ανάπτυξη.

Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν σχέδια για στενότερη συνεργασία στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, στην ενέργεια και στην ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Η προηγούμενη επίσημη επίσκεψη προέδρου της Χιλής στη Βολιβία ήταν εκείνη του Κάρλος Ιμπάνιες ντελ Κάμπο το 1955. Στον προεδρικό θώκο της Βολιβίας ήταν τότε ο Βίκτορ Πας Εστενσόρο, θείος του πατέρα του σημερινού αρχηγού του κράτους.

Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante. Que no pasen siete décadas para que nos volvamos a encontrar. 🇨🇱🇧🇴 https://t.co/ztizbeXXRw — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 16, 2026

Τόσο η Χιλή όσο και η Βολιβία έχουν ενταχθεί στην «Ασπίδα της Αμερικής», μια συμμαχία 15 χωρών υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ