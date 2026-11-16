Δυο μαύρα πουκάμισα: Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος κάνουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο Τσουγκρί

Κορυφώνονται οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», καθώς μυστικά αποκαλύπτονται, απειλητικά μηνύματα προκαλούν αναστάτωση και παλιές σχέσεις περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις ζωές των ηρώων.

Τι θα δούμε από Δευτέρα 16 έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 22:10, στο MEGA

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Ο Μανούσος κι η Μαρκέλλα συμπαραστέκονται στην Ιβάνα, ενώ ο Σήφης και η Μαρία προσπαθούν να καταλάβουν, ποιος κρύβεται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα που παίρνουν.

Κάποιο κρυφό σχέδιο ετοιμάζει ο Μιχάλης, για να γλιτώσει από τον Αντώνη, ενώ τηλεφωνεί ξανά στην Μαρκέλλα, που παγώνει όταν βλέπει την κλήση του. Λίγο αργότερα, η Ρίτα μαθαίνει για τον αρραβώνα, καταφέρνει να επικοινωνήσει με την Μυρτώ και να την προειδοποιήσει για τον Μιχάλη.

Πανικόβλητη η Κέλλυ, διαβάζει το μήνυμα του Γιαννιού, που της ζητάει την διεύθυνσή της στη Ρόδο. Παράλληλα ο Μάνθος, χαρούμενος που είδε τον Σήφη με κοπέλα, το λέει στον Παυλή, που του κόβεται η ανάσα, όταν ακούει πως αυτή η κοπέλα είναι η Μαρία.

Την ίδια στιγμή κάνει την εμφάνισή της, μπροστά στον Σήφη και τον Μανούσο, μια κοπέλα από το παρελθόν.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Η Μαρουσώ θυμώνει, όταν μαθαίνει απ’ τη Μαρκέλλα όσα έχει κάνει ο Μιχάλης, ενώ η Μυρτώ, θορυβημένη απ’ το μήνυμα της Ρίτας, προσπαθεί να εξακριβώσει την αλήθεια. Παράλληλα, ο Λευτέρης ρωτάει παντού να μάθει, αν ο Σήφης έχει σχέση με την τραγουδίστρια, που έμαθε από το Μάνθο ότι τους είδε μαζί.

Τελικά, την απάντηση σ’ αυτό την δίνει ο Μάνθος στον Παυλή, που όταν συνειδητοποιεί ότι ο Σήφης βγαίνει με την παλιά σχέση του πατέρα του, σοκάρεται. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης δέχεται μια ερωτική εξομολόγηση από μια παλιά του μαθήτρια, ενώ η Μαρία μαθαίνει από τον Στέλιο για μια μυστηριώδη θαυμάστριά της.

Λίγο αργότερα, η Ελπίδα εκμυστηρεύεται στη Δέσπω το πρόβλημα της με τη Σοφία, ανυποψίαστη ότι η Σοφία τις κρυφακούει. Το ίδιο βράδυ, ο Μάρκος ετοιμάζει το επόμενο χτύπημα στον Φίλιππο.

Το άλλο πρωί, η Μαρκέλλα ζητάει από τον Μανούσο να εμφανιστούν επίσημα στο καφενείο στο Τζουγκρί και, όταν εκείνος πάει να την βρει, τον περιμένει μια έκπληξη.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Ο Μανούσος και η Μαρκέλλα κάνουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση μαζί, στο Τζουγκρί, όπου ο Μανούσος κερνάει όλο το χωριό. Την ίδια ώρα, ο Σήφης ψάχνει το ποιος κρύβεται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα, ενώ του φαίνεται ύποπτη η εμφάνιση της παλιάς του μαθήτριας. Καταρρακωμένος ο Φίλιππος, αντιμετωπίζει τη ζημιά που έγινε στο μαγαζί, από τη φωτιά.

Παράλληλα, η Μυρτώ ψάχνει το κινητό του Μιχάλη και βρίσκει αποδείξεις για τη σχέση του με την Μαρκέλλα. Έκπληκτος ο Γιαννιός, βλέπει μπροστά του την Κέλλυ, ενώ εκείνη ισχυρίζεται, πως είναι ακόμα στη Ρόδο.

Ο Μάνθος σοκάρεται, όταν μαθαίνει ότι η Μαρία, που έχει σχέση με τον Σήφη, είναι η πρώην του Λευτέρη και τώρα η γυναίκα του Μαλεφάκη. Λίγο αργότερα, εμφανίζεται μπροστά της, με σκοπό να προστατέψει τον Σήφη από τον κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, η Μυρτώ καλεί την Μαρκέλλα, που παγώνει όταν την ακούει.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Η Μυρτώ μαθαίνει απ’ τη Μαρκέλλα, λεπτομέρειες για την παράλληλη σχέση του Μιχάλη μαζί της. Την ίδια στιγμή, ο Μάνθος προειδοποιεί τη Μαρία να μείνει μακριά απ’ τον Σήφη. Ο Φίλιππος δεν μπορεί να ξεπεράσει την καινούργια ζημιά στο καφωδείο, ενώ η αστυνομία ερευνά, αν πρόκειται για ατύχημα ή εμπρησμό.

Παράλληλα, η Ελένη επιμένει να πολιορκεί τον Σήφη, ο οποίος βάζει μπροστά ένα σχέδιο, για ν’ απαλλαγεί από εκείνη. Λίγο αργότερα, η Μαρκέλλα μαθαίνει για τον θάνατο της μητέρας της Ιβάνας και σπεύδει στο νοσοκομείο να της συμπαρασταθεί, μαζί με τον Μανούσο. Εκεί πάει κι ο Παυλής, που συναντιέται με τη Μαρία και ο κίνδυνος να έρθουν όλα στην επιφάνεια είναι μεγάλος.

Η Ελπίδα βρίσκει ένα σπίτι, που της αρέσει για να μείνουν με τον Νικήτα, αλλά, εκείνος δεν δείχνει τον ίδιο ενθουσιασμό. Το ίδιο βράδυ, η Μαρία παίρνει μια απόφαση που ξαφνιάζει το Σήφη, ενώ η Μυρτώ κάνει μια κίνηση, που απειλεί να τινάξει τη σχέση Μανούσου – Μαρκέλλας στον αέρα.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Ο Μανούσος οργίζεται όταν, από την επικοινωνία της Μαρκέλλας με την Μυρτώ, μαθαίνει λεπτομέρειες για τον Μιχάλη και τον τρόπο που φέρθηκε στην Μαρκέλλα και στις κοπέλες γενικά.

Ο Σήφης ακούει ανήσυχος την Μαρία, να του λέει πως σκοπεύει να πάρει διαζύγιο. Άδικα προσπαθεί να την αποτρέψει, θυμίζοντάς της τον κίνδυνο που απειλεί και τους δύο. Άλλο ένα σχέδιο ετοιμάζει η Σοφία, για να καταστρέψει το πλάνο της μετακόμισης του Νικήτα και της Ελπίδας.

Παράλληλα, το ειδύλλιο της Κέλλυς και του Γιαννιού εξελίσσεται, με την Κέλλυ να τον διεκδικεί πλέον φανερά. Οι αγωνίες του Φίλιππου για το καφωδείο δεν τελειώνουν και η Κλειώ δίπλα του, συνεχίζει να τον στηρίζει.

Λίγο αργότερα, ο Σήφης δέχεται μια ανεπιθύμητη επίσκεψη, ενώ ο Μανούσος, πηγαίνοντας με τη Μαρκέλλα βόλτα στα Σφακιά, βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη αποκάλυψη.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: