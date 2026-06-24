Εκτός Εθνικής για τις επόμενες υποχρεώσεις ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γνωστοποίησε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις επερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας. Η απόφαση ελήφθη για οικογενειακούς λόγους, καθώς ο ποδοσφαιριστής περιμένει το δεύτερο παιδί του.

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Γιάννης Κωνσταντέλιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις επερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας, για οικογενειακούς λόγους, γνωστοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.- Όπως εξήγησε με μήνυμά του, «με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή».- Ο Κωνσταντέλιας ευχαρίστησε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την υποστήριξη και τόνισε ότι «παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».

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Την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις επερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας, για οικογενειακούς λόγους, γνωστοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

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Όπως εξήγησε με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή».

Το μήνυμα του Κωνσταντέλια

Αναλυτικά όσα έγραψε:

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«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.

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Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».

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