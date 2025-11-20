Αναστασία Παντούση: «Θα προτιμούσα όταν νιώσω εγώ έτοιμη και αν μπορώ να το κάνω, να υιοθετήσω ένα παιδί»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αναστασία Παντούση
Φωτογραφία: Instagram/anastasia_padousi_official

Η Αναστασία Παντούση ήταν καλεσμένη στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη, «Νέα γυναίκα μόνη, δεν ψάχνει». Η γνωστή ηθοποιός, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», μίλησε στη συνέντευξή της και για το θέμα της μητρότητας και εξομολογήθηκε πως παρ’ ότι της αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, ταυτόχρονα αυτό το κεφάλαιο το φοβάται και εξήγησε τον λόγο.

Σε ερώτηση για το τι ήταν αυτό που την γοήτευε πιο μικρή, όταν ξεκίνησε να μπαίνει στο κομμάτι του φλερτ και των σχέσεων, η Αναστασία Παντούση απάντησε πως: «Πάντα είχα σαν όνειρο την ταινία αυτή, την αμερικάνικη, που είναι παιδιά, σκύλοι, κήπος μεγάλος, μία πολύ ωραία οικογένεια. Δεν είμαι σίγουρη ότι ακόμα είναι αυτός ο στόχος μου, αν έρθει καλός να έρθει, αλλά όχι δεν το σκέφτομαι πια έτσι, μια ονειρική οικογένεια, που θα τρώμε όλοι μαζί την Κυριακή…».

«Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, μπορεί να φέρεις ένα παιδί εδώ, να σε ξεχάσω και να ασχολούμαι μόνο μαζί του, τρελαίνομαι… Αυτό το κεφάλαιο δεν το έχω ούτε κλειστό ούτε ανοιχτό. Το θέμα του παιδιού το φοβάμαι. Ενώ θέλω τόσο πολύ, ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολο!», είπε σε άλλο σημείο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι: «Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω στο κεφάλι μου πώς εγώ θα προστατεύσω το παιδί μου, θα του δώσω όσα καλά μπορώ να του δώσω, και ξαφνικά θα βγει στον έξω κόσμο και θα μου πει μια μέρα “μα εσύ με έμαθες έτσι, τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν;”. Και φοβάμαι το πώς θα ανταπεξέλθει ένα παιδί και πώς εγώ θα ανταπεξέλθω για το παιδί.

Δεν είναι όλοι για να γίνουν γονείς, το έχουμε δει. Θα προτιμούσα όταν νιώσω εγώ έτοιμη και αν μπορώ να το κάνω, να υιοθετήσω ένα παιδί. Αλλά να νιώθω εγώ σίγουρη για εμένα πρώτα απ’ όλα!».

