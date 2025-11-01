Αναστασία Παντούση: «Μπλοκάρω άτομα στα social media, όταν ξεπερνάνε τα όρια»

Η Αναστασία Παντούση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, την ανάγκη για αναγνώριση και την αποδοχή της δουλειάς της , καθώς αναφέρθηκε και στη διαχείριση των κοινωνικών μέσων.

Η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έχει απόλυτη ανάγκη την αναγνώριση για τη δουλειά της, ενώ αναφέρθηκε και στη διαχείριση των κοινωνικών μέσων και της αποδοχής.

«Την έχω απόλυτη ανάγκη την αναγνώριση της δουλειάς μου. Θεωρώ προσωπική μου αδυναμία την ανάγκη για αποδοχή. Μπλοκάρω άτομα στα social media, όταν ξεπερνάνε τα όρια, όταν ανεβάζω κάτι και έχει να κάνει με τον κόσμο και την ανθρωπιά και βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά είναι εκτός των ορίων και της ιδεολογίας μου με αυτόν τον άνθρωπο λέω δεν μπορώ να τον έχω. Πληγώνομαι με κάτι που δεν μπορεί η ψυχή μου να αντέξει. Πληγώνομαι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ίσως για αυτό και δεν ανεβάζω πλέον τόσα, γιατί δεν το διαχειρίζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναστασία Παντούση.

