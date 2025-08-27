Αναστασία Παντούση: Μαγικές στιγμές κάτω από τις Γαλλικές Άλπεις

Μια μικρή απόδραση γεμάτη εικόνες φυσικής ομορφιάς και γαλήνης απολαμβάνει η Αναστασία Παντούση, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μοναδικές φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Γαλλικές Άλπεις.

Η γνωστή ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή στην άκρη της λίμνης, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις δροσερές βουτιές, με φόντο τα καταπράσινα βουνά και τα τιρκουάζ νερά που κόβουν την ανάσα. Στη λεζάντα της ανάρτησης γράφει χαρακτηριστικά: «Κάπου κάτω από τις Γαλλικές Άλπεις…», αφήνοντας να εννοηθεί πως ζει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.