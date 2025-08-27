Συρία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ – Τρεις στρατιώτες μεταξύ των θυμάτων

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΥΡΙΑ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις στρατιώτες του συριακού στρατού, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο τη νότια Συρία και τα περίχωρα της πρωτεύουσας Δαμασκού την Τρίτη (26/8), δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Άμυνας και κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Συριακά ΜΜΕ: Ισραηλινά στρατεύματα εισέρχονται νότια της Δαμασκού – Σε «προχωρημένο» στάδιο οι συνομιλίες για συμφωνία ασφαλείας

«Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο ένα από τα στρατιωτικά κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού στην περιοχή Κέσουε, δυτικά της Δαμασκού, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων μεταξύ των μελών της μεραρχίας», δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε το πρωί της Τρίτης ότι ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο χωριό Ταρνάζα, στο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, του οποίου ένα μέρος είναι κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αμέσως μετά «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς του, οι οποίες προκάλεσαν το μαρτύριο (θάνατο) ενός νεαρού άνδρα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακο...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7% τον Απρίλιο

Το αναδιπλούμενο iPhone έρχεται το 2026 με 4 κάμερες, Touch ID και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:12 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ευχές Τραμπ στην Τέιλορ Σουίφτ για τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ευχήθηκε πολλή τύχη» στο ζευγάρι των σούπερ σταρ της ποπ κα...
22:58 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: Με το προσωπείο ενός «Μεσσία» προτάσσει «νίκη» αντί για εκεχειρία στη Γάζα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ, αδιέξοδο στις ειρηνευτικές προτάσεις

Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της...
22:54 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Τα τέσσερα σενάρια για την επόμενη μέρα από την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Μπαϊρού – Τι θα κάνει ο Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, στην Γαλλία, αιφνιδίασε το σύνολο της πολιτικής σκηνής, ανακοινώνοντας ότι...
22:30 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Φρικτό έγκλημα στο Λονδίνο: Άστεγος δολοφόνησε 37χρονη λίγες μέρες αφότου τον φιλοξένησε στο σπίτι της – Μαρτυρίες για «διαπεραστικές κραυγές»

Ένα φρικτό έγκλημα συγκλόνισε τη γειτονιά του Χάμερσμιθ στο δυτικό Λονδίνο, όταν μια γυναίκα π...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο