Μίλτος Τεντόγλου: «Προτιμώ να κάνω 8,40μ. και ας βγω τελευταίος στον τελικό των Diamond League» – ΒΙΝΤΕΟ

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Η πρώτη ημέρα του τελικού των Diamond League θα διεξαχθεί την Τετάρτη (27/8) στη Ζυρίχη. Στο πρόγραμμα δεσπόζει το επί κοντώ ανδρών με τον Εμμανουήλ Καραλή και αμέσως μετά το μήκος ανδρών, που ξεκινά στις 19:35 ώρα Ελλάδας, με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης συμμετείχε μαζί με τον Ελβετό δεκαθλητή και άλτη του μήκους Σιμόν Εχάμερ σε πάνελ των διοργανωτών, με τον παλιό πρωταθλητή στα 110μ. εμπόδια Κόλιν Τζάκσον να συντονίζει τη συζήτηση. Εκεί ο Τζάκσον έθεσε στον Τεντόγλου το δίλημμα αν θα προτιμούσε να κερδίσει στη Ζυρίχη με άλμα στα 7,80μ. ή να χάσει, αλλά να έχει πηδήξει 8,80μ. Ο Τεντόγλου απάντησε: «Θα το αλλάξω λίγο. Προτιμώ να κάνω 8,40μ. και να βγω τελευταίος. Θα έχω πολλή αυτοπεποίθηση μετά για το Παγκόσμιο, θα είναι μία καλή επίδοση και κοντά στις δέκα τοπ επιδόσεις μου, οπότε ναι… Μου αρέσουν τα νούμερα».

Μιλώντας για τον μεγάλο τελικό, ο Έλληνας άλτης τόνισε: «Αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος πριν από το Παγκόσμιο, σοβαρεύει το πράγμα τώρα. Θέλω να κάνω μία καλή εμφάνιση, το ίδιο ήθελα και στη Λωζάνη, αλλά δεν γινόταν. Οπότε τώρα πρέπει να είμαι σοβαρός. Νομίζω πως είμαι σε μια φόρμα αντίστοιχη με αυτή που είχα πριν από τη Βουδαπέστη. Πριν από αυτόν τον αγώνα στη Βουδαπέστη (σ.σ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2023), το ρεκόρ της σεζόν μου ήταν 8,34μ., οπότε κάνω γενικά τη μεγάλη επίδοση την κατάλληλη στιγμή. Αυτό συνέβη στη Βουδαπέστη και ελπίζω να συμβεί το ίδιο και στο Τόκιο, είμαι σε καλό δρόμο. Συνήθως πριν τα μεγάλα πρωταθλήματα, κάνω έναν αγώνα γύρω στα 8,20μ. Οπότε αν κάνω 8,20μ. με 8,30μ. στη Ζυρίχη, θα είμαι πολύ χαρούμενος».

Ο Τεντόγλου αναφέρθηκε και στην παρουσία του στον κλειστό στίβο: «Η πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο κλειστού στο Νανζίνγκ δεν ήταν έκπληξη. Ήξερα πως δεν ήμουν σε καλή κατάσταση, αρρώστησα τρεις εβδομάδες πριν τον αγώνα και γι’ αυτό δεν είχα πάει και στο Ευρωπαϊκό κλειστού. Φυσικά, και πάλι το πίστεψα (σ.σ. ότι μπορούσα να νικήσω), αλλά δεν ήμουν σε καλή φάση».

Παραδέχτηκε ότι πολλές φορές έχει χάσει σε μίτινγκ και αυτό τον έχει βοηθήσει να βλέπει αλλιώς τα πράγματα: «Μέσα στα χρόνια, έχω ηττηθεί σε αγώνες όπως και φέτος έχει γίνει σε μίτινγκ, και έτσι ο εγωισμός είναι λίγο πιο χαμηλά. Μπορώ να θυσιάσω κάποιες νίκες, ώστε να κάνω προπόνηση και να δω σε τι κατάσταση είμαι. Είναι “οκ” για μένα αυτό».

00:50 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

