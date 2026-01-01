Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

Η Χριστινά Κοντοβά επέλεξε έναν διαφορετικό προορισμό για να υποδεχτεί το νέο έτος. Ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη μαζί με την κόρη της και με άλλα αγαπημένα της πρόσωπα και δημοσίευσε σχετικό υλικό στα social media.

Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. Η σχεδιάστρια μόδας εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο στην παραλία, ενώ φορά το μαγιό της. Η ίδια ποζάρει πάνω σε ένα σκάφος, ενώ εκείνη δημοσιεύει και φωτογραφίες με την κόρη της.

Η Χριστίνα Κοντοβά έγραψε στη λεζάντα τη φράση: «Φιλώντας την τελευταία μέρα του 2025». Η ανάρτηση συνόδευσε τις εικόνες από το ταξίδι στη Ζανζιβάρη, καθώς η σχεδιάστρια μοιράστηκε στιγμές από τις ημέρες της δίπλα στη θάλασσα.

