Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

  • Η Χριστίνα Κοντοβά επέλεξε έναν διαφορετικό προορισμό για να υποδεχτεί το νέο έτος, ταξιδεύοντας στη Ζανζιβάρη μαζί με την κόρη της και αγαπημένα της πρόσωπα.
  • Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από τις διακοπές της στην παραλία και πάνω σε σκάφος.
  • Σε μία από τις αναρτήσεις της, η Χριστίνα Κοντοβά έγραψε στη λεζάντα τη φράση: «Φιλώντας την τελευταία μέρα του 2025», συνοδεύοντας τις εικόνες από το ταξίδι.
Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

Η Χριστινά Κοντοβά επέλεξε έναν διαφορετικό προορισμό για να υποδεχτεί το νέο έτος. Ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη μαζί με την κόρη της και με άλλα αγαπημένα της πρόσωπα και δημοσίευσε σχετικό υλικό στα social media.

Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. Η σχεδιάστρια μόδας εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο στην παραλία, ενώ φορά το μαγιό της. Η ίδια ποζάρει πάνω σε ένα σκάφος, ενώ εκείνη δημοσιεύει και φωτογραφίες με την κόρη της.

Η Χριστίνα Κοντοβά έγραψε στη λεζάντα τη φράση: «Φιλώντας την τελευταία μέρα του 2025». Η ανάρτηση συνόδευσε τις εικόνες από το ταξίδι στη Ζανζιβάρη, καθώς η σχεδιάστρια μοιράστηκε στιγμές από τις ημέρες της δίπλα στη θάλασσα.

Δείτε την ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Kontova (@ckontova)

