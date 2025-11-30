Χριστίνα Κοντοβά: «Η μητρότητα με άλλαξε στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους»

Για τη μητρότητα και για την κόρη της μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» η Χριστίνα Κοντοβά,

«Η μητρότητα με έχει αλλάξει στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους», είπε αρχικά η γνωστή σχεδιάστρια μόδας.

«Η κόρη μου λέει πως έχει πάντα δίκιο και τρελαίνομαι γιατί είναι ένα στοιχείο δικό μου. Δεν έχουμε αναμνήσεις από τότε που γεννήθηκε και πήρα την απόφαση να καταγράψω τα γεγονότα από τότε που ξεκίνησα το ταξίδι μαζί της» πρόσθεσε.

«Πολλοί δικοί μου άνθρωποι αμφισβήτησαν αν θα τα καταφέρω, αλλά δεν ήταν αρνητικοί απέναντι στην απόφασή μου» κατέληξε η Χριστίνα Κοντοβά.