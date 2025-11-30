Θεσσαλονίκη: Κρατείται ο οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 35χρονο – Την Τρίτη η απολογία του

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30/11), σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στη συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου, όταν ταξί συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη.

Ο οδηγός ταξί συνελήφθη και οδηγήθηκε στα δικαστήρια, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε την κράτησή του και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, την προσεχή Τρίτη. Κακουργηματικές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 39χρονος.

Πώς έγινε το τροχαίο

Ο οδηγός της μηχανής κινούνταν στο ρεύμα εξόδου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το ταξί που κινείτο επί της Πατριάρχου Γρηγορίου, πέρασε με κόκκινο και διέσχισε την Λεωφόρο Καραμανλή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μηχανή του 35χρονου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, καθώς παρά το ότι ο μοτοσικλετιστής φορούσε κράνος και όλα τα προστατευτικά, έχασε τη ζωή του.

