«Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας – Δείτε βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΛΑΣ, Τροχαία, Αυτοσχέδιοι αγώνες,
φωτογραφία αρχείου

Ειδική εξόρμηση αποκλεισμού αυτοσχέδιων αγώνων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή των Αστυνομικών Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), τριών ομάδων «Ζ» της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής και μίας ομάδας Ο.Π.Κ.Ε.

Σκοπός της επιχειρησιακής δράσης ήταν η αποτροπή διεξαγωγής επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων από οδηγούς που είχαν συγκεντρωθεί στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας βραδινές ώρες χθες (29-11-2025).

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, για την αντιμετώπιση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και διαταράσσουν την ασφαλή κυκλοφορία, πραγματοποιήθηκαν 162 έλεγχοι οχημάτων, με αποτέλεσμα τη βεβαίωση 38 παραβάσεων.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν περιλαμβάνουν:

  • Πρόκληση θορύβων: 8
  • Έλλειψη ή κατοχή δυσδιάκριτων πινακίδων: 9
  • Φιμέ τζάμια: 15
  • Λοιπές παραβάσεις: 6

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν 5 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα συνεχίσει τις στοχευμένες δράσεις της με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας στους δρόμους και την αποτροπή της επικίνδυνης οδήγησης.

16:05 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κρατείται ο οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 35χρονο – Την Τρίτη η απολογία του

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30/11), σε περιοχή της Ανα...
15:31 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στον Ε65 – BINTEO

Ένταση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνά...
15:15 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοολούχων ποτών σε 5 ανήλικους

Μία ιδιοκτήτρια και ένας προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθη...
14:59 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Λάρισα: Στο νοσοκομείο αγροτοσυνδικαλιστής μετά τα επεισόδια με την αστυνομία

Επεισόδια σημειώθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας. Αγρότες με τα τρακτέρ τους έσπασαν το στηθαίο στ...
