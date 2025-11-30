Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λέμε, κάνουν αυτό που βλέπουν ότι κάνουμε»

«Προσπαθώ να είμαι κοντά σε αυτό που είμαι, να μην καμώνομαι», είπε σχετικά με την προσωπική του ζωή ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην παρέα του Χαμογέλα και Πάλι ήταν ο Ορφέας Αυγουστίδης.

«Τα παιδιά δεν κάνουν αυτά που τους λέμε, ούτε ακολουθούν ακριβώς τις συμβουλές μας. Τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν ότι κάνουμε» πρόσθεσε.

«Εσύ θέλεις να οχυρώσεις τα παιδιά, να τους δώσεις τα εργαλεία να ανταπεξέλθει σε αυτά που θα αντιμετωπίσει στη δική του εποχή. Στο παιδί πρέπει να του δώσεις τα εργαλεία. Ποια θα είναι τα σωστά, γιατί τι θα τον περιμένει; Δεν ξέρεις», συμπλήρωσε.

Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν του έχουν προτείνει να βρεθεί στον ρόλο παρουσιαστή εκπομπής.

Παράλληλα, ανέφερε πως η απόφασή του να μεταπηδήσει από το δράμα («Σασμός») στην κωμωδία («Τα Φαντάσματα») ήταν συνειδητή.

«Ήταν μία ωραία ευκαιρία και δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ. Ένιωσα μεγάλη χαρά όταν μου προτάθηκε ο ρόλος σε αυτή τη συνθήκη», είπε.

«Για να μπορέσω να συνδεθώ με κάτι θα έπρεπε να ήταν το απόλυτο για μένα και δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με την παρουσίαση. Για να μπορέσω να στηρίξω μία τόσο μεγάλη και απόλυτη στροφή θα έπρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό. Θα έκανα παρουσίαση αν πραγματικά με αφορούσε».