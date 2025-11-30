Ο Δικαστής: Έρχεται πολύ κοντά με την Κλέλια, απόψε στις 21:45 στον ΑΝΤ1

Ο “Δικαστής” δεν διστάζει πια να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να σώσει το γιο του, απόψε στις 21:45 στον Αντ1.

Η ανατίναξη του βενζινάδικου, μπροστά στα μάτια του Δικαστή, σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου μεταξύ των μαφιόζων, με την Όλγα να προσπαθεί μάταια να ελέγξει την κατάσταση.

Από την άλλη η Κλέλια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται σύντομα πως ο Τάσος διακινδυνεύει τη ζωή του, προκειμένου να προστατευτεί ο πραγματικός ένοχος και προσπαθεί να τον κάνει ν’ αλλάξει γνώμη.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, η Κλέλια να έρθει πραγματικά πολύ κοντά με τον Δικαστή, που στην προσπάθειά του να την ελέγξει, δεν διστάζει πια να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο.

Τη λάθος στιγμή όμως, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα θα ταράξει κι άλλο την κατάσταση.

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

Δείτε το Trailer:   

 Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. 

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου

