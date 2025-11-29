Ο Δικαστής: Ο πόλεμος μεταξύ των μαφιόζων ξεκινά – Πώς εξελίσσεται η ιστορία

Σταματίνα Στίνη

Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ  «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 22:45. Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα… Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη… Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Πώς εξελίσσεται η ιστορία

Επεισόδιο 9

Η ανατίναξη του βενζινάδικου, μπροστά στα μάτια του Δικαστή, σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου μεταξύ των μαφιόζων, με την Όλγα να προσπαθεί μάταια να ελέγξει την κατάσταση. Από την άλλη η Κλέλια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται σύντομα πως ο Τάσος διακινδυνεύει τη ζωή του, προκειμένου να προστατευτεί ο πραγματικός ένοχος και προσπαθεί να τον κάνει ν’ αλλάξει γνώμη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, η Κλέλια να έρθει πραγματικά πολύ κοντά με τον Δικαστή, που στην προσπάθειά του να την ελέγξει, δεν διστάζει πια να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο. Τη λάθος στιγμή όμως, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα θα ταράξει κι άλλο την κατάσταση.

Δείτε το trailer

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. 

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου
Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Απειρανθίτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Βασίλης Σπηλιόπουλος
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Αναγνωστόπουλος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PROJECT: Λευτέρης Χαρίτος
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS

