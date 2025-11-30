Ελβετία: Απορρίφθηκε με ποσοστό 79% από τους ψηφοφόρους η πρόταση για φορολόγηση των πολύ πλούσιων

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ελβετία, φόροι, Πλούσιοι
πηγή: Fabrice Coffrini/AFP

Οι Ελβετοί απέρριψαν σήμερα με μεγάλη διαφορά την πρόταση να επιβληθεί φόρος 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (53,5 εκατομμύρια ευρώ), όπως μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση SRF σε μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, καθώς το 79% αναμένεται να ταχθεί κατά.

Η πρόταση την οποία κατέθεσε η νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ή JUSOs, που είχε στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναμενόταν ευρέως ότι θα απορριφθεί, καθώς πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάσσονταν κατά του προτεινόμενου φόρου σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Οι τραπεζίτες παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς την ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμο τεστ σχετικά με τη διάθεση για αναδιανομή του πλούτου στην Ελβετία, καθώς άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, έχουν αυξήσει τον φόρο περιουσίας ή συζητούν δημόσια παρόμοιες κινήσεις.

Στην Ελβετία βρίσκονται μερικές από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο και η ανησυχία σχετικά με το κόστος ζωής κερδίζει έδαφος στην εσωτερική πολιτική.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας δήλωσαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έξοδο των πλουσίων από την Ελβετία, μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα. Η ελβετική κυβέρνηση είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να την απορρίψουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τροφές που μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους – Δυστυχώς, δεν είναι αυτές που νομίζετε

Το σχήμα των οπισθίων σας μπορεί να δείξει αν κινδυνεύετε από διαβήτη και αν είστε υγιείς, σύμφωνα με νέα μελέτη

Αναπτυξιακός νόμος: Έρχεται ειδικό καθεστώς για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Προσλήψεις στην ΟΣΥ: Έως τις 12 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για 290 οδηγούς

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:39 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας – Ο χαιρετισμός στο μπαλκόνι

Τη θρονική εορτή του τίμησε σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Αν...
09:09 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ο Τραμπ «στριμώχνει» τον Μαδούρο: Το «κλείσιμο» του εναερίου χώρου, η έντονη αντίδραση του Καράκας και τα σενάρια για φυγή του προέδρου της Βενεζουέλας

Κλιμακώνεται ραγδαία η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σφί...
08:25 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Καταστροφικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: 600 νεκροί, ολόκληρα χωριά βυθίστηκαν κάτω από το νερό

Οι καταστροφικές πλημμύρες σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία έχουν αφήσει τουλάχιστον 600 νεκρούς ...
07:08 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε οικογενειακή συγκέντρωση – 4 νεκροί και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Στόκτον της Καλιφόρνια, όταν έπεσαν πυροβολισμοί...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»