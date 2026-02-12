Μυστήριο χωρίς τέλος στην υπόθεση της Νάνσι Γκάθρι: Το γάντι με «ύποπτο» DNA και το τρίτο σημείωμα λύτρων με αίτημα για Bitcoin

Η έρευνα για την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας του «Today» Σαβάνα Γκάθρι, εντείνεται, καθώς ένα μαύρο γάντι που εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι της στην Αριζόνα και ένα νέο σημείωμα λύτρων περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Σύμφωνα με πρώην πράκτορα του FBI, το γάντι που βρέθηκε περίπου 2,5 χιλιόμετρα από την κατοικία της στην περιοχή Catalina Foothills, θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο στοιχείο αν συνδεθεί με την απαγωγή.

Ο Μάικλ Χάριγκαν, που είχε διατελέσει επικεφαλής της FBI National Academy, δήλωσε ότι η σημασία του ευρήματος θα εξαρτηθεί από το αν το γάντι ήρθε σε επαφή με το δέρμα του υπόπτου ή φορέθηκε πάνω από άλλο γάντι, καθώς αυτό καθορίζει την πιθανότητα εντοπισμού DNA από κύτταρα δέρματος.

Όπως ανέφερε, το αντικείμενο αναμένεται να αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση. Παρότι χαρακτήρισε «χαμηλής πιθανότητας» το ενδεχόμενο σύνδεσης με την απαγωγή λόγω της απόστασης από το σπίτι, τόνισε ότι σε μια υπόθεση εξαφάνισης τίποτα δεν θεωρείται ασήμαντο, ακόμη και 11 ημέρες μετά το περιστατικό.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει νέα σύλληψη ή ταυτοποίηση υπόπτου. Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει άτομο με μάσκα σκι, γάντια και όπλο σε θήκη να προσπαθεί να καλύψει την κάμερα στην είσοδο της οικίας.

Παράλληλα, νέες εξελίξεις προκύπτουν από τρίτο κατά σειρά σημείωμα λύτρων που εστάλη στο TMZ, με αίτημα την καταβολή ενός Bitcoin — περίπου 67.000 δολάρια — με αντάλλαγμα το όνομα του ατόμου που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τρίτο σημείωμα λύτρων ζητά ένα Bitcoin για την αποκάλυψη «του ονόματος του δράστη»

Σύμφωνα με το TMZ, το μήνυμα περιλάμβανε ενεργή διεύθυνση πορτοφολιού Bitcoin και τη φράση «Ο χρόνος είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός». Η συγκεκριμένη διεύθυνση διαφέρει από εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενο σημείωμα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το νέο σημείωμα διαβιβάστηκε στο FBI, ενώ παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για αυθεντική επικοινωνία των δραστών ή για κακόβουλη φάρσα.

Την Τρίτη, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύντομη κράτηση ενός οδηγού διανομών, Κάρλος Παλασουέλος, ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η Νάνσι Γκάθρι, που χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή και φέρει βηματοδότη, εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, όταν την άφησε στο σπίτι της ο γαμπρός της.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

