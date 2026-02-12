Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: 16χρονος οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Έπεσε πάνω σε μοτοσικλέτα της Τροχαίας

Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: 16χρονος οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Έπεσε πάνω σε μοτοσικλέτα της Τροχαίας

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα που κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού και στη σύλληψη του δράστη σημειώθηκε χθες (11/02) στις 18:20 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Ααστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Τροχαίας Αττικής, έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο οδηγός της ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Τον καταδίωξαν δικυκλιστές της Ομάδας και στην διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Ηπείρου κατάφεραν, με την συνδρομή περιπολικού, να τον εγκλωβίσουν.

Ο 16χρονος όμως και πάλι έκανε έναν ελιγμό και έπεσε πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι ημεδαπός, γεννηθείς το 2010, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί την περασμένη Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2026, από την περιοχή των Εξαρχείων.

